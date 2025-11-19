Τραμπ: Θα ήθελα πολύ να απολύσω τον Πάουελ

Τα «πυρά» κατά του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έστρεψε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως: «θα είμαι ειλικρινής, θα ήθελα πολύ να τον απολύσω».
Μάλιστα, κάλεσε τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, να επιταχύνει την αναζήτηση διαδόχου για τον Πάουελ. «Πρέπει να δουλέψεις σε αυτό Σκοτ. Το μόνο πράγμα στο οποίο ο Σκοτ δεν τα πάει καλά είναι η Fed» υπογράμμισε.
Αστειευόμενος πρόσθεσε πως: «τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά, Σκοτ, και αν δεν το διορθώσεις γρήγορα, θα σε απολύσω».
Ο διάδοχος του Πάουελ ενδεχομένως να ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.
Ο Μπέσεντ που ηγείται της αναζήτησης για νέο πρόεδρο της Fed, τόνισε ότι ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με τους τρεις φιναλίστ για τη θέση μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών.