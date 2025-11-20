Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν θα λάβουν την ενίσχυση

Πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας πάνε ταμείο στις 28 Νοεμβρίου. Στην τελική ευθεία οι διασταυρώσεις των στοιχείων από την ΑΑΔΕ. Ποιοι και γιατί θα δουν «κουτσουρεμένα» τα ποσά.

Το ενοίκιο ενός μήνα θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με την ΑΑΔΕ να ολοκληρώνει αυτές τις ημέρες τις διασταυρώσεις στις φορολογικές δηλώσεων και τα μισθωτήρια.

Η ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο ενώ για τη φοιτητική κατοικία η επιστροφή ενοικίου φτάνει έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Όσοι από τους ενοικιαστές οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δεν λάβουν την ενίσχυση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εισπράξουν το ποσό που δικαιούνται.

Επιστροφή ενοικίου: Η αίτηση

Ειδικότερα, οι μισθωτές που θα μείνουν χωρίς την ενίσχυση θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα εξέτασης της συνδρομής των προϋποθέσεων στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, με την επισύναψη των κατάλληλων δικαιολογητικών. Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στις περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης, οι λόγοι μπορεί να αφορούν:

Την εφαρμογή των προϋποθέσεων για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας.

Τη μη πλήρωση των νόμιμων όρων για κάποια από τις μισθώσεις φοιτητών, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας.

Ασυμφωνία στο ποσό του μισθώματος, εφόσον έχει δηλωθεί υψηλότερο ποσό από το συμβατικό. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν τραπεζικά παραστατικά εξόφλησης του ενοικίου και το σχετικό μισθωτήριο που αποδεικνύει τα συμφωνηθέντα ποσά.

Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης, αποστέλλεται κατάσταση των δικαιούχων στη ΓΔΗΛΕΔ μέσω ειδικής εφαρμογής και στη συνέχεια τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους.

Επιστροφή ενοικίου: Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια, είναι που πρέπει να πληρούνται είναι τα εξής:

Άγαμος: μέγιστο εισόδημα 20.000 ευρώ.

Έγγαμοι / σύμφωνο συμβίωσης: μέγιστο οικογενειακό εισόδημα 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: μέγιστο οικογενειακό εισόδημα 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Όσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, η αξία της οικογενειακής περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Επιστροφή ενοικίου: Κόφτης για τους ασυνεπείς

Για τους ενοικιαστές οι οποίοι δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια, η επιστροφή ενός ενοικίου θα είναι μειωμένη ή ακόμη και μηδενική. Ο αυτόματος μηχανισμός της ΑΑΔΕ ξεχωρίζει όσους έχουν πληρώσει κανονικά τα ενοίκιά τους από όσους έχουν καθυστερήσεις. Όταν υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, το επίδομα δεν θα υπολογιστεί με βάση το συμφωνημένο ποσό του μισθωτηρίου συμβολαίου, αλλά αποκλειστικά με βάση όσα έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέντα από τον εκμισθωτή, ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Επιστροφή ενοικίου: Κυρώσεις για ψευδή στοιχεία

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ενώ για όσους έχουν δηλώσει ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία προβλέπονται βαριές συνέπειες. Αν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν ανακριβείς δηλώσεις μισθώσεων, το επίδομα χαρακτηρίζεται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται με τόκους και προσαυξήσεις. Παράλληλα, ο ενοικιαστής- παραβάτης αποκλείεται από ανάλογες επιδοτήσεις για τρία χρόνια.