Τρίτωσε το κακό στις ευρωαγορές πριν τη Nvidia

Έχουν φουντώσει οι αμφιβολίες για τις μετοχές τεχνολογίας και το ΑΙ ράλι, λόγω φουσκωμένων αποτιμήσεων.

Τρίτη διαδοχική συνεδρίαση απωλειών κατεγράφη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με την αγωνία για τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει σήμερα η Nvidia να κορυφώνεται, καθώς έχουν φουντώσει οι αμφιβολίες σχετικά με τις μετοχές τεχνολογίας και το ράλι στο οποίο έχει επιδοθεί ο κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης εδώ και μήνες, λόγω φουσκωμένων αποτιμήσεων

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,03% στις 561,71 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,13% στις 5.540 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης απώλεσε 0,08% στις 23.162 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,18% στις 7.953 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε πτώση 0,47% στις 9.507 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,44% στις 42.651 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 ενισχύθηκε 0,63% στις 15.926 μονάδες.

Την ίδια ώρα οι επενδυτές αναλύουν τον πληθωρισμό της Βρετανίας ο οποίος υποχώρησε για πρώτη φορά από τον Μάρτιο. Συγκεκριμένα, «έπεσε» στο 3,6% τον Οκτώβριο (από 3,8% τον Σεπτέμβριο) σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών ενέργειας, φαγητού, αλκοόλ και καπνού, ανήλθε στο 3,4% πτωτικά από το 3,5% του Σεπτεμβρίου. Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) είχε προηγουμένως προβλέψει ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 4% τον Σεπτέμβριο, προτού υποχωρήσει σταδιακά κατά το επόμενο έτος.

Σε σημείωμα που στάλθηκε μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο, Sanjay Raja, δήλωσε ότι τα στοιχεία καθιστούν πιο πιθανή μια μείωση του επιτοκίου από την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας τον επόμενο μήνα.

«Με την αγορά εργασίας να έχει υποχωρήσει περισσότερο από το αναμενόμενο, την αύξηση του ΑΕΠ ασθενέστερη από την προβλεπόμενη από την Τράπεζα της Αγγλίας και τον (υποκείμενο) πληθωρισμό να κινείται λίγο χαμηλότερα από τις προσδοκίες της Τράπεζας της Αγγλίας, πιστεύουμε ότι ο Διοικητής Άντριου Μπέιλι - οποίος πιθανότατα θα έχει την αποφασιστική ψήφο - θα νιώθει πιο σίγουρος για τη μείωση του επιτοκίου της Τράπεζας κάτω από το 4%», είπε.

Οι αναλυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η Nvidia θα ξεπεράσει σημαντικά τις εκτιμήσεις και προβλέπουν ισχυρή αύξηση των πωλήσεων, λόγω της ζήτησης για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και άλλες υποδομές της.

Ωστόσο, η εταιρεία πρέπει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες των επενδυτών, αντανακλώντας τις αυξημένες ανησυχίες ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξήσει τις αποτιμήσεις της Nvidia και άλλων τεχνολογικών υπερεπενδυτών.