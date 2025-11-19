Γάζα: Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας - Τουλάχιστον 25 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν στόχους της Χαμάς σε όλη τη Γάζα, μετά την παραβίαση κατά την οποία μαχητές της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης, πυροβόλησαν εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων Κανένας Ισραηλινός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε.

Τουλάχιστον 25 άτομα έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), πραγματοποίησαν επιδρομές, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τo υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 77 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στην Πόλη της Γάζας και στη Χαν Γιούνις.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν στόχους της Χαμάς σε όλη τη Γάζα, μετά την παραβίαση κατά την οποία μαχητές της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης, πυροβόλησαν εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων Κανένας Ισραηλινός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε.

Breaking | Gaza’s Ministry of Health reports that 25 Palestinians were killed and 77 others injured in Israeli occupation attacks on the Gaza Strip since this afternoon. pic.twitter.com/Ly204gooKw — Quds News Network (@QudsNen) November 19, 2025

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «τρομοκράτες πυροβόλησαν την περιοχή όπου επιχειρούν δυνάμεις του ισραηλινού στρατού στο Χαν Γιουνίς, γεγονός που συνιστά παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των δυνάμεών μας».

«Σε απάντηση, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, με επικεφαλής τη Νότια Διοίκηση, υπό την καθοδήγηση της Σιν Μπετ και μέσω της Πολεμικής Αεροπορίας, άρχισαν να επιτίθενται σε στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Οι δυνάμεις των IDF στη Νότια Διοίκηση έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να δρουν για την εξάλειψη οποιασδήποτε άμεσης απειλής. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν δυναμικά για να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή για το Κράτος του Ισραήλ», προσέθεσε.

Several Palestinians were killed and others injured after Israeli occupation forces struck displaced families sheltering inside the UNRWA Beach Club in the al-Mawasi area of Khan Younis in southern Gaza. pic.twitter.com/PAoXXSuVpN — Quds News Network (@QudsNen) November 19, 2025

Σε προγενέστερη ανακοίνωση οι IDF ανέφεραν ότι σκότωσαν «τρομοκράτες» που πλησίασαν την κίτρινη γραμμή.

Και οι τρεις επιθέσεις ξεπέρασαν κατά πολύ την συμφωνηθείσα «κίτρινη γραμμή» που χωρίζει τις περιοχές υπό ισραηλινό και παλαιστινιακό έλεγχο, σύμφωνα με γιατρούς, μάρτυρες και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Παρά τις περιστασιακές αναταραχές, από τις 10 Οκτωβρίου διατηρείται μια εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, βάσει της συμφωνίας υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Οι επαναλαμβανόμενες ανταλλαγές πυροβολισμών και αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς υποδηλώνουν την εύθραυστη φύση της εκεχειρίας. Οι παλαιστινιακές υγειονομικές Αρχές αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει 290 άτομα σε επιθέσεις στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας, σχεδόν τα μισά από αυτά σε μία μέρα την περασμένη εβδομάδα, όταν το Ισραήλ αντέδρασε σε επίθεση εναντίον των στρατευμάτων του. Το Ισραήλ αναφέρει ότι τρεις από τους στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας και ότι έχει στοχεύσει δεκάδες μαχητές.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση»

Η Χαμάς κατήγγειλε απόψε την «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί τη συμφωνηθείσα εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από το μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αιτιολόγησαν τα πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκαν εν είδει αντιποίνων για τα πυρά εναντίον στρατιωτών.

Στην ανακοίνωσή που εξέδωσε, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει τον ισχυρισμό των IDF ως «ατυχή προσπάθεια να αιτιολογηθούν (…) παραβιάσεις που δεν έχουν τέλος» και καλεί τις ΗΠΑ, οι οποίες μεσολάβησαν για τη συμφωνηθείσα εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Reuters