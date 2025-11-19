Επιχειρήσεις | Διεθνή

Theon: Τροποποιείται η σύμβαση με OCCAR για προμήθεια χιλιάδων συστημάτων

Theon: Τροποποιείται η σύμβαση με OCCAR για προμήθεια χιλιάδων συστημάτων
Η τροποποίηση προβλέπει την προμήθεια αρκετών χιλιάδων συστημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρίας.

Επίσημη πρόσκληση από τον ευρωπαϊκό διακυβερνητικό οργανισμό για την Κοινή Συνεργασία στον Εξοπλισμό (OCCAR), μαζί με την Hensoldt AG, για την υπογραφή της πρώτης τροποποίησης της υφιστάμενης σύμβασης, η οποία αφορά στην προμήθεια πρόσθετων συστημάτων προηγμένου φορητού εξοπλισμού έλαβε η Theon Sensors.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης, την προηγούμενη εβδομάδα, των απαιτούμενων διαδικασιών έγκρισης από τα δύο συμμετέχοντα κράτη, Γερμανία και Βέλγιο, η Theon και η Hensoldt θα προχωρήσουν στις 10 Δεκεμβρίου 2025 στην επίσημη υπογραφή της εν λόγω τροποποίησης με τον OCCAR.

Η τροποποίηση προβλέπει την προμήθεια αρκετών χιλιάδων συστημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρίας.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης, οι λεπτομέρειες της Τροποποίησης της Σύμβασης θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο των αγορών την ίδια ημέρα.

