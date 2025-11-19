Πολιτική | Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία του Γ. Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Σουδάν

Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Σουδάν Μουχί αλ-Ντιν Σαλέμ Αχμέντ, είχε σήμερα ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στο Ελ Φασέρ, στο Βόρειο Νταρφούρ, στην ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια σε αμάχους που έχουν ανάγκη, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Υπουργείο Εξωτερικών
Γιώργος Γεραπετρίτης
