Ουκρανία: Το παρασκήνιο πίσω από το νέο σχέδιο των ΗΠΑ - Τα 28 βασικά σημεία

Oι ΗΠΑ ζητούν από τον Ζελένσκι να δώσει γη για να πάρει εγγυήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με το Axios.

Το νέο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προβλέπει την παραχώρηση στη Ρωσία ανατολικά τμήματα της χώρας που αυτή τη στιγμή δεν ελέγχει, με αντάλλαγμα αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία και την Ευρώπη έναντι μελλοντικής ρωσικής επίθεσης, δήλωσε στο Axios Αμερικανός αξιωματούχος με άμεση γνώση του θέματος.

Η θέση του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, είναι ότι η Ουκρανία πιθανόν να χάσει έτσι κι αλλιώς τα εδάφη αυτά αν ο πόλεμος συνεχιστεί, και «ως εκ τούτου είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας να επιτευχθεί μια συμφωνία τώρα».

Οι ΗΠΑ έχουν διαμηνύσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι πρέπει να αποδεχτεί τα βασικά σημεία του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με πηγές του Reuters, που φέρεται να έχει εκπονηθεί σε συνεννόηση με τη Ρωσία.

Τα βασικά σημεία του σχεδίου

Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει, μεταξύ άλλων, παραχώρηση εδαφών, μείωση όπλων και στρατού της Ουκρανίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία. Yπενθυμίζεται πως το Axios νωρίτερα παρουσίασε ένα σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ εμπνευσμένο από την επιτυχημένη προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα.

Τα 28 σημεία του σχεδίου εμπίπτουν σε τέσσερις γενικές ενότητες, ανέφεραν οι πηγές στο Axios:

ειρήνη στην Ουκρανία

εγγυήσεις ασφάλειας

ασφάλεια στην Ευρώπη

μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία

Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει ότι η Ρωσία θα λάβει πλήρη de facto έλεγχο του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ (γνωστά ως Ντονμπάς), παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου 14,5% αυτών των περιοχών, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου. Μολονότι θα βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, οι περιοχές στο Ντονμπάς από τις οποίες θα αποσυρθεί η Ουκρανία θα θεωρούνται αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, όπου η Ρωσία δεν θα μπορεί να αναπτύσσει στρατεύματα.

Στις άλλες δύο εμπόλεμες περιοχές, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, οι τρέχουσες γραμμές θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό παγωμένες, με τη Ρωσία να επιστρέφει ορισμένα εδάφη, υπό διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αναγνωρίσουν την Κριμαία και το Ντονμπάς ως νόμιμα ρωσικά εδάφη, αλλά η Ουκρανία δεν θα υποχρεωθεί να το πράξει.

Ουκρανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και στα όπλα μεγάλης εμβέλειας, με αντάλλαγμα αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας. Επιβεβαίωσε επίσης ότι το αμερικανικό σχέδιο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις στο Ντονμπάς.

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας πέρα από την υπόσχεση υπεράσπισης έναντι περαιτέρω ρωσικής επίθεσης.

Ο ρόλος της Τουρκίας και του Κατάρ

Σύμφωνα με δύο πηγές του Axios, το Κατάρ και η Τουρκία συμμετείχαν στη σύνταξη του νέου σχεδίου Τραμπ και στη στήριξη των αμερικανικών προσπαθειών διαμεσολάβησης.

«Η μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας βοήθησε στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και θα μπορούσε να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», είπε μια από τις πηγές.

Ανώτερος Καταριανός αξιωματούχος συμμετείχε στις συνομιλίες μεταξύ του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Πηγή με άμεση γνώση είπε ότι ο Ουμέροφ είχε εξουσιοδοτηθεί από τον Ζελένσκι να διαπραγματευτεί με τον Γουίτκοφ, και πολλά από τα σχόλιά του ενσωματώθηκαν στο κείμενο του σχεδίου των 28 σημείων.