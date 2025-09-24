Αγορές | Ξένα Χρηματιστήρια

Απώλειες στις ευρωαγορές - Ράλι αμυντικών μετοχών μετά από σχόλια Τραμπ για Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Απώλειες στις ευρωαγορές - Ράλι αμυντικών μετοχών μετά από σχόλια Τραμπ για Ουκρανία
Στο ταμπλό, η μετοχή της Saab σημειώνει άνοδο πάνω από 5%, ενώ 4,5% προσθέτει η γερμανική Hensoldt και 3,4% η επίσης σουηδική MilDef Group.

Πτωτικά κινούνται την Τετάρτη οι δείκτες στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να επεξεργάζονται την αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ ως προς τον πόλεμο στην Ουκρανία,

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,53% στις 552 μονάδες με τους επιμέρους κλάδους να βρίσκονται στο «κόκκινο». Εξαίρεση αποτελούν οι αμυντικές μετοχές με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να σημειώνει άνοδο 1,1%. Ο Euro Stoxx 50 αποδυναμώνεται 0,3% στις 5.455 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,46% στις 23.520 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,41% στις 7.839 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,48% στις 9.178 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 0,64% στις 42.205 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ανέρχεται στις 15.093 μονάδες με - 0,5%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Saab στο Χρηματιστήριο της Σουηδίας σημειώνει άνοδο πάνω από 5%, ενώ 4,5% προσθέτει η γερμανική Hensoldt και 3,4% η επίσης σουηδική MilDef Group.

Παράλληλα, ο Τραμπ έκανε μία σημαντική αλλαγή στάσης, αναφέροντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη της από τη Ρωσία. «Νομίζω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να αγωνιστεί και να κερδίσει ολόκληρη την Ουκρανία πίσω στην αρχική της μορφή», σημείωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Project Voria: Ξεκίνησε η επένδυση των 300 εκατ. ευρώ στο Μαρούσι

Airbnb: 15 φορολογικά μυστικά - Tι ισχύει για ΦΠΑ, όρια, ανανεώσεις αδειών

Πόσο κάνει η Χρυσή Μπάλα - Ποια είναι η περιουσία του Ουσμάν Ντεμπελέ

tags:
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ευρωαγορές

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider