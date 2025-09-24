Απώλειες στις ευρωαγορές - Ράλι αμυντικών μετοχών μετά από σχόλια Τραμπ για Ουκρανία

Στο ταμπλό, η μετοχή της Saab σημειώνει άνοδο πάνω από 5%, ενώ 4,5% προσθέτει η γερμανική Hensoldt και 3,4% η επίσης σουηδική MilDef Group.

Πτωτικά κινούνται την Τετάρτη οι δείκτες στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να επεξεργάζονται την αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ ως προς τον πόλεμο στην Ουκρανία,

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,53% στις 552 μονάδες με τους επιμέρους κλάδους να βρίσκονται στο «κόκκινο». Εξαίρεση αποτελούν οι αμυντικές μετοχές με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να σημειώνει άνοδο 1,1%. Ο Euro Stoxx 50 αποδυναμώνεται 0,3% στις 5.455 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,46% στις 23.520 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,41% στις 7.839 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,48% στις 9.178 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 0,64% στις 42.205 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ανέρχεται στις 15.093 μονάδες με - 0,5%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Saab στο Χρηματιστήριο της Σουηδίας σημειώνει άνοδο πάνω από 5%, ενώ 4,5% προσθέτει η γερμανική Hensoldt και 3,4% η επίσης σουηδική MilDef Group.

Παράλληλα, ο Τραμπ έκανε μία σημαντική αλλαγή στάσης, αναφέροντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη της από τη Ρωσία. «Νομίζω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να αγωνιστεί και να κερδίσει ολόκληρη την Ουκρανία πίσω στην αρχική της μορφή», σημείωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.