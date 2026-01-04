Φάμελλος: Επικίνδυνη για τη χώρα μας η δήλωση Μητσοτάκη, να φύγει το συντομότερο

Εδώ μιλάμε για μία καθαρά ιμπεριαλιστική παρέμβαση. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μία παράνομη χρήση βίας, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα

Στην επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στον ρ/σ "στο Κόκκινο", ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην στάση του πρωθυπουργού.

«Η παρέμβαση, επίθεση, απαγωγή, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες δύο ημέρες, είναι πρώτα από όλα μια ξεκάθαρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «Γιατί εδώ μιλάμε για μία καθαρά ιμπεριαλιστική παρέμβαση. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μία παράνομη χρήση βίας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε οποιαδήποτε παράγραφο του Διεθνούς Δικαίου. Είναι μία επίθεση, η οποία έχει γίνει έξω από τα όρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και είναι μία εξέλιξη, η οποία κάνει τον κόσμο λιγότερο ασφαλή, προσθέτει ανασφάλεια.

Ταυτόχρονα δημιουργεί δεδικασμένο για αντίστοιχες παρεμβάσεις και επανάληψη αυτών των παρεμβάσεων. Αναφέρομαι και στην επίθεση και στην αμφισβήτηση κυριαρχίας και στην απαγωγή ηγέτη. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει στην Ουκρανία. Αντίστοιχες παρεμβάσεις έχει κάνει ήδη η διοίκηση Νετανιάχου. Όμως αυτό που αποδεικνύει η δήλωση Τραμπ είναι ότι ο στόχος είναι οι πόροι και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της Βενεζουέλας. 'Αρα είναι μια παρέμβαση εις βάρος των δικαιωμάτων της Βενεζουέλας και των δικαιωμάτων της κοινωνίας της Βενεζουέλας».

Σχολίασε την στάση της ΕΕ: «Είναι πολύ λίγη η αντίδραση -και επικίνδυνη ταυτόχρονα- της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι και πολύ αδύναμη. Αποδεικνύεται πόσο αδύναμη και δυστυχώς χρεοκοπημένη είναι στο επίπεδο της πολιτικής ενοποίησης και της ισχυρής πολιτικής ασφάλειας, της ενοποιημένης ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης ζητούν εδώ και αρκετά χρόνια. Και δυστυχώς αποκαλύφθηκε αυτό το έλλειμμα και στην παράνομη εισβολή στην Ουκρανία».

Για την στάση του Έλληνα πρωθυπουργού ανέφερε: «Ο κ. Μητσοτάκης δεν ντρόπιασε μόνο τη χώρα, η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη γιατί πρακτικά αποδέχεται ότι δεν υπάρχει Διεθνές Δίκαιο. Και αυτό βάζει και τη χώρα μας σε νέες περιπέτειες, αλλά ταυτόχρονα βάζει και όλο τον κόσμο σε νέες περιπέτειες. Δηλαδή, η δήλωσή του δίνει συγχωροχάρτι και άρα νομιμοποιεί όλες τις παράνομες επεμβάσεις σε βάρος της κυριαρχίας άλλων χωρών. Και αφήνει ένα τέτοιο περιθώριο ως ανεκτό για την Ανατολική Μεσόγειο ή για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας; Νομιμοποιεί πιθανή αντίστοιχη επιθετικότητα του Ερντογάν ή αντίστοιχες παρεμβάσεις, όπως την κατοχή στην Κύπρο;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

