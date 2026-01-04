Τραμπ: Η Ροντρίγκες θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο αν δεν κάνει το σωστό

Ο Τραμπ επίσης τόνισε ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία απολύτως».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες "θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο" αν "δεν κάνει αυτό που είναι σωστό", σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic. Ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι δεν θα ανεχόταν αυτό που χαρακτήρισε ως προκλητική απόρριψη, από την Ροντρίγκες, της ένοπλης επέμβασης των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο.

"Η ανοικοδόμηση της χώρας δεν είναι κάτι κακό", συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας τηλεφωνικά. Η Βενεζουέλα είναι χρεοκοπημένη. Η χώρα αυτή είναι μια καταστροφή από κάθε άποψη", τόνισε.

Επίσης, ο Τραμπ τόνισε ότι η Βενεζουέλα ίσως να μην είναι η τελευταία χώρα που θα τεθεί υπό αμερικανική επέμβαση. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως», είπε, περιγράφοντας το νησί - το οποίο αποτελεί μέρος της Δανίας, συμμάχου στο ΝΑΤΟ - ως «περικυκλωμένο από ρωσικά και κινεζικά πλοία».

Ρούμπιο: Aν λάβουν σωστές αποφάσεις

Από την πλευρά του, ο υπ. Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προέτρεψε το Καράκας, να λάβει τις... σωστές αποφάσεις. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με εν ενεργεία αξιωματούχους της Βενεζουέλας «αν λάβουν τις σωστές αποφάσεις», δήλωσε υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί τα μέτρα πίεσης κατά της χώρας της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο πετρελαίου.

«Αν δεν λάβουν τις σωστές αποφάσεις, οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν πολλούς μοχλούς επιρροής για να διασφαλίσουν την προστασία των συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο πετρελαίου. Επομένως, θα κρίνουμε, στο μέλλον, θα κρίνουμε όσα κάνουν», είπε για την κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο CBS.

Όταν ρωτήθηκε για την Ροντρίγκες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα αξιολογήσει τις ενέργειές της και εκείνες των άλλων ηγετών που εξακολουθούν να βρίσκονται στην εξουσία και «θα δει τι θα συμβεί».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, The Atlantic