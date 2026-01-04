Οι νέες παροχές και τα επιδόματα: Τι αλλάζει μήνα-μήνα το 2026

Τι αλλάζει στα εισοδήματα και στη φορολογία ξεκινώντας από αυτό τον μήνα. Το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής των νέων μέτρων συνολικού κόστους 2,9 δισ. ευρώ εντός της χρονιάς.

Σε εφαρμογή μπαίνουν τα τελευταία μέτρα που νομοθέτησε η κυβέρνηση για τη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών με βασικότερη την αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές.

Οι θετικές επιδράσεις θα γίνονται εμφανείς σταδιακά από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου όπου πολλοί εργαζόμενοι θα λάβουν επιπλέον ποσά στους λογαριασμούς λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου.

Το συνολικό κόστος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 2,9 δισ. για το 2026 και σε επιπλέον 2 δισ. ευρώ το 2027 και το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής τους έχει ως εξής:

Ιανουάριος 2026

Από αυτόν τον μήνα αυξάνονται οι καθαρές μηνιαίες απολαβές, μισθωτών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς εφαρμόζεται μικρότερη παρακράτηση επί του μικτού μισθού με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα. Ιδιαίτερα ωφελημένοι θα είναι οι οικογένειες με παιδιά που έχουν επιπλέον μείωση των φορολογικών συντελεστών και οι νέοι έως 30 ετών.

Από χθες ο ΦΠΑ έχει μειωθεί κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Επίσης εντός του μήνα αναμένεται να λάβουν τις αυξήσεις στις αποδοχές τους και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων (περίπου 75.000 δικαιούχοι), αναδρομικά από τον Οκτώβριο, ενώ αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ακόμη από αυτόν τον μήνα καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης που επιβαρύνει περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς, τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων.

Μάρτιος 2026

Με την βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο του 2026, περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και ειδικά στον Έβρο, στη Δυτική Μακεδονία και στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους, θα δουν μειωμένο φόρο στο μισό .

Στις φορολογικές δηλώσεις που θα ανοίξουν τον Μάρτιο του 2026, περίπου 477.000 φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν μικρότερη επιβάρυνση λόγω μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Επιπλέον, τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

Ακόμη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που διαμένουν σε όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους και στις ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους, θα έχουν μειωμένο ελάχιστο εισόδημα 50%. Επιπλέον εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης τέκνου και τα επόμενα δύο έτη.

Απρίλιος 2026

Από την 1η Απριλίου 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων.

Ενώ, από τον ίδιο μήνα αυξάνονται και οι μισθοί στο σύνολο του δημοσίου, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Νοέμβριος 2026

Τον Νοέμβριο του 2026 θα καταβληθεί πάλι η ενίσχυση 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, όπως και η επιστροφή ενοικίου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους θα έχουν έξτρα επιστροφές ενοικίου.

Δεκέμβριος 2026

Τον Δεκέμβριο του 2026 θα έχουμε αυξήσεις στις συντάξεις βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, χωρίς καθόλου συμψηφισμό των αυξήσεων με τη προσωπική διαφορά.

Οι αλλαγές του 2027

Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και νομοθετηθεί θα έχουν θετικές επιδράσεις και το 2027. Ειδικότερα:

Από τον Ιανουάριο του 2027 εργαζόμενοι και εργοδότες θα έχουν επιπλέον ελάφρυνση καθώς θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές επιπλέον 0,5%.

Στις φορολογικές δηλώσεις που θα ανοίξουν τον Μάρτιο του 2027 για το φορολογικό έτος 2026, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα διαπιστώσουν σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος καθώς θα φορολογηθούν με τους μειωμένους συντελεστές βάση της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης.

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις δηλώσεις του 2027 για το φορολογικό έτος 2026 θα υπάρξει σημαντική μείωση του φόρου για περισσότερους από 160.000 ιδιοκτήτες, καθώς μειώνεται ο συντελεστής για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ, από 35% σε 25%.

Με την βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο 2027, περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και στις ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους, θα διαπιστώσουν ότι πλέον είναι μηδενικός.