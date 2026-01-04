Τα πλοία μεταφοράς ζώντων ζώων, είναι ένας ασφαλέστατος τρόπος μεταφοράς ναρκωτικών

Η μέθοδος αυτή μεταφοράς, έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική, αφού τα τελευταία 18 χρόνια, μόνο ένα τέτοιο πλοίο έχει εντοπισθεί το 2023, από τις ισπανικές αρχές, παρόλο που υπάρχουν υποψίες για τουλάχιστον ένα πλοίο την εβδομάδα.

Tα εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς ζώντων ζώων, έχουν αποδειχθεί ένας ασφαλής τρόπος για τους εμπόρους ναρκωτικών, να μεταφέρουν το πανάκριβο φορτίο τους από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. Τα πλοία αυτά είναι μεγάλης ηλικίας κι έχουν μετασκευαστεί για να μεταφέρουν ζώα και την τροφή τους για μεγάλα υπερατλαντικά ταξείδι. Κάποια, ξεπερνούν τα 200 μέτρα μήκος και μπορούν να φορτώσουν έως και 10.000 αγελάδες!

Υπάρχουν άφθονες κρυψώνες για τα ναρκωτικά που μεταφέρουν. Πέραν των όσων μπορεί να διαθέτει ένα οποιοδήποτε πλοίο, τα πλοία μεταφοράς ζώων έχουν μεγάλα σιλό καρπών και τεράστιες αποθήκες χονδροειδών ζωοτροφών. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν κρυμμένα ναρκωτικά σε τέτοιες αποθήκες.

Αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Τα ναρκοπλοία, φορτώνουν άρρωστα ζώα πολλά από τα οποία πεθαίνουν λίγες ημέρες μετά την αναχώρηση. Τα νεκρά αυτά ζώα, μένουν έτσι εκτεθειμένα, εκπέμποντας τρομακτικές μυρωδιές, οι οποίες φυσικά προστίθενται σε αυτές που βγάζουν τα ζώα με τις εκκρίσεις τους.

Οι ελεγκτικές αρχές, αν και γνωρίζουν το τι συμβαίνει, δεν είναι καθόλου πρόθυμες να ελέγξουν τα πλοία αυτά, λόγω ακριβώς της δυσωδίας που εκπέμπουν και την ανάγκη για εξονυχιστικό και χρονοβόρο έλεγχο επί του πλοίου. «Είναι ένας μεταφορικός εφιάλτης» (logistics nightmare) αναφέρουν ελεγκτές του Maritime Analysis and Operations Center - Narcotics (MAOC-N) που εδρεύει στην Πορτογαλία. «Δεν θέλεις να παραμείνεις πάνω από 1 λεπτό σε τέτοια πλοία. Οι λιμενικές αρχές δεν θέλουν να έχουν τέτοια πλοία στα λιμάνια τους», συμπληρώνουν.

Οι έντονες αυτές μυρωδιές, «απενεργοποιούν» ακόμη και την όσφρηση των εξειδικευμένων σκύλων!

Τα πάσης φύσεως ναρκωτικά που μεταφέρουν, τα συλλέγουν από μικρότερα πλοία, λίγο μετά την αναχώρησή τους από τα Λιμάνια της Νότιας Αμερικής. Δύο ή τρεις ημέρες πριν φτάσουν στην Ευρώπη, τα μεταφορτώνουν σε μικρές πλαστικές βάρκες εξοπλισμένες με GPS, από τις οποίες τα περισυλλέγουν ταχύπλοα σκάφη που τα μεταφέρουν στα λιμάνια του Βελγίου και της Ολλανδίας.

Η μέθοδος αυτή μεταφοράς, έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική, αφού τα τελευταία 18 χρόνια, μόνο ένα τέτοιο πλοίο έχει εντοπισθεί το 2023, από τις ισπανικές αρχές, παρόλο που υπάρχουν υποψίες για τουλάχιστον ένα πλοίο την εβδομάδα.

Φωτογραφία @AP