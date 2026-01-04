ΔΥΠΑ: Έρχεται νέα δράση επιδότησης της part time εργασίας - Τα 5+1 προγράμματα του 2026

Το πρόγραμμα πρόσληψης 10.000 γυναικών, με έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων, προβλέπει επιχορήγηση έως 1.004,80 ευρώ τον μήνα και διάρκεια έως 18 μήνες.

Για το 2026 σχεδιάζεται ένα εκτεταμένο πλέγμα νέων δράσεων από τη ΔΥΠΑ, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων πληθυσμού. Τα νέα προγράμματα του 2026 μαζί με όσα «τρέχουν» από το 2025 (μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων) αναμένεται να καλύψουν περίπου 700.000 ανέργους και εργαζόμενους (εκ των οποίων οι 540.000 για κατάρτιση).

Από τις δράσεις που θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων μηνών ξεχωρίζουν:

το πρόγραμμα πρόσληψης 10.000 γυναικών, με έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων, το οποίο προβλέπει επιχορήγηση έως 1.004,80 ευρώ τον μήνα και διάρκεια έως 18 μήνες. Μάλιστα οι μισές θέσεις θα αφορούν μητέρες με παιδιά έως 15 ετών. Για πρώτη φορά θα επιδοτηθεί η part time απασχόληση, καθώς πολλές μητέρες επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

το πιλοτικό πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας στη Θεσσαλία για 250 ανέργους που ολοκλήρωσαν κατάρτιση στη βιοασφάλεια, προσφέροντας εξάμηνη πρακτική άσκηση στον κτηνοτροφικό κλάδο.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η δράση ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας για 2.114 νέους 18–29 ετών, με επιχορήγηση 17.500 ευρώ, στηρίζοντας την αυτοαπασχόληση και τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων σε τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η υλοποίηση δράσης προσλήψεων για σχεδόν 6.000 νέους, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, με επιχορήγηση έως 1.256 ευρώ μηνιαίως για κάθε νέα θέση εργασίας.

Επιπλέον, θα υλοποιηθεί η ειδική παρέμβαση για 110 ανέργους σε πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, με στόχο την άμεση ανακούφιση και επανένταξη των κατοίκων, καθώς και νέες δράσεις για ευάλωτες ομάδες και ΑμεΑ, οι οποίες θα δημιουργήσουν 370 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Στον σχεδιασμό του 2026 περιλαμβάνεται επίσης πρόγραμμα για 3.041 ανέργους άνω των 30 ετών – κυρίως από ευάλωτες ομάδες – με επιχορήγηση έως 1.004,80 ευρώ για 12 ή 18 μήνες.

Τέλος, προβλέπεται ακόμη ένα πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες και στα άτομα άνω των 50 ετών, με επιχορήγηση έως 75% του μοναδιαίου κόστους.

Σε ότι αφορά την κατάρτιση, στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι ο αριθμός των καταρτιζόμενων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες να υπερβεί τους 500.000 έως τον Ιούνιο του 2026.

Αμέσως μετά ξεκινά νέος κύκλος κατάρτισης, που θα καλύψει τόσο τις οριζόντιες όσο και τις κλαδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ο πρώτος στόχος που έχει θέσει για το 2026 η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, είναι το επόμενο εξάμηνο να «εξαφανιστούν» από τα μητρώα ανέργων 15.000 νέοι ηλικίας 15-19 ετών.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης των νέων στις 50 σχολές της ΔΥΠΑ, στις οποίες διδάσκονται 30 διαφορετικές ειδικότητες που ζητά η αγορά. Η νοοτροπία ότι η τεχνική εκπαίδευση θεωρείται δευτεροκλασάτη αλλάζει σταδιακά, όταν γονείς και παιδιά διαπιστώνουν έμπρακτα πως, βγαίνοντας από τη σχολή, βρίσκουν άμεσα δουλειά σε ποσοστό 73%.

Στο top της ζήτησης των επαγγελμάτων που διδάσκονται στις σχολές της ΔΥΠΑ είναι οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι ψυκτικοί, οι μηχανικοί για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι τεχνικοί εφαρμογών πληροφορικής, οι βρεφονηπιοκόμοι και οι μάγειροι, ενώ πάντα υπάρχουν ανοιχτές θέσεις για κομμωτές, αισθητικούς και βοηθούς φυσικοθεραπευτές.