Ειδήσεις | Ελλάδα

Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί διακινητές που προωθούσαν μη νόμιμους μετανάστες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί διακινητές που προωθούσαν μη νόμιμους μετανάστες
Κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Συνελήφθησαν σε οικισμούς του Έβρου, από αστυνομικούς των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, δύο αλλοδαποί διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Σουφλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι νέες παροχές και τα επιδόματα: Τι αλλάζει μήνα-μήνα το 2026

ΔΥΠΑ: Έρχεται νέα δράση επιδότησης της part time εργασίας - Τα 5+1 προγράμματα του 2026

Τα πλοία μεταφοράς ζώντων ζώων, είναι ένας ασφαλέστατος τρόπος μεταφοράς ναρκωτικών

tags:
Μεταναστευτικό
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider