Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες- 48ωρο κλείσιμο δρόμων σε κομβικά σημεία

Στη σύσκεψη πήραν μέρος 62 μπλόκα, που αποφάσισαν το επόμενο διάστημα μετά τα Φωτά σε κλιμάκωση με αποκλεισμούς ακόμη και των παραδρόμων.

Ολοκληρώθηκε η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα, με τις αποφάσεις τους να είναι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα όρια «πολιορκίας», όπως λένε.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος 62 μπλόκα, και το επόμενο διάστημα μετά τα Φωτά, Πέμπτη και Παρασκευή θα γίνει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με αποκλεισμούς ακόμη και των παραδρόμων. Θα ξεκινήσει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία οδό, αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος από αγρότες της Καρδίτσας, τα διόδια Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές. Στα Μάλγαρα, θα κλείσει η ΠΑΘΕ, αλλά όχι οι παράδρομοι, καθώς εξυπηρετούνται και τα χωριά, μέσα από αυτούς τους δρόμους.

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος από το μπλόκο Νίκαιας μίλησε στην εκπομπή «UPDATE» του ΕΡΤNEWS. «Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλειώδης και συγκινητική θα έλεγα, από όλα τα μπλόκα της χώρας. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο. Δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη, παρά μόνο για ανυποχώρητο αγώνα, μέχρι να υπάρχει ικανοποίηση βασικών αιτημάτων, ώστε να μπορούμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε. Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, Πέμπτη και Παρασκευή, με 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά στρατηγικά σημεία, για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται ούτε ο χρόνος να μας νικήσει, ούτε η κούραση. Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωση μας και πρέπει να δώσει λύσεις. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με σκυμμένα κεφάλια, ούτε με άδεια χέρια από τα μπλόκα», είπε ο κ.Μαρούδας και πρόσθεσε για το κλείσιμο δρόμων:

«Είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις στον τιτάνιο αγώνα που δίνουμε».

Πηγή: ertnews.gr