ΕΛΑΣ: Πού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση των δρόμων λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, ενόψει της αναμενόμενης επιστροφής από την έξοδο των εορτών, παρέχει η Ελληνική Αστυνομία, η οποία υπενθυμίζει ότι για αυτόν τον σκοπό έχει δημιουργήσει ειδικό «μπάνερ», στην ιστοσελίδα της, (www.astynomia.gr), με Δελτία Τύπου και συγκεντρωτικούς πίνακες, σχετικά με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Όσον αφορά την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, πραγματοποιούνται οι εξής διακοπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 100,268 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ (Α/Κ Στρατοπέδου) έως την 75,525 χ/θ του αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας), στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την 75,525 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 115 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου).

Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 125,770η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 114,815η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσ/νίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτ/μου ΑΘΕ.

Στη Λαμία, (203ο χιλιόμετρο, ανισόπεδος κόμβος Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους-εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ) και στα δύο ρεύματα πορείας.

Με ταλαιπωρία η επιστροφή

Από νωρίς ξεκίνησε η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται σήμερα στο εθνικό οδικό δίκτυο με κατεύθυνση προς την Αθήνα, με τα πρώτα προβλήματα να εντοπίζονται σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στην περιοχή του Μαρτίνου, στο 125ο χιλιόμετρο, τα οχήματα υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν το εθνικό δίκτυο και να κινούνται για περίπου 8 χιλιόμετρα μέσω παράδρομου, μέχρι τον κόμβο του Κάστρου, όπου επανέρχονται και πάλι στην Εθνική Οδό.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα είναι συνεχής, με μειωμένες ταχύτητες και αναμενόμενες καθυστερήσεις, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται σχηματισμός ουράς πριν από τη διασταύρωση του Μαρτίνου προς Αθήνα.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στην Εθνική οδό στον κόμβο των Βαγίων. Εκεί έχει σχηματιστεί ουρά οχημάτων που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς. Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να κινούνται σε ένα μόνο ρεύμα κυκλοφορίας και στο ύψος του 100ού χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη διασταύρωση των Βαγίων, να εξέρχονται από το εθνικό δίκτυο. Από εκεί κατευθύνονται μέσω του δρόμου Λιβαδειάς-Θηβών προς Θήβα και στη συνέχεια προς Ριτσώνα, προκειμένου να επανέλθουν στην Εθνική Οδό στο 75ο χιλιόμετρο. Στο τμήμα πριν από τη διασταύρωση των Βαγίων, τα οχήματα κινούνται με βήμα σημειωτόν, ενώ ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις καταγράφονται και στον δρόμο Λιβαδειάς-Θηβών, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται επίσης σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Αντίθετα, μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται ιδιαίτερο πρόβλημα στη διέλευση των οχημάτων από το μπλόκο του Μπράλου στη Λαμία, ούτε από το μπλόκο στην περιοχή της Αταλάντης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ