Βόρεια Κορέα: Η Πιονγιάνγκ καταδικάζει τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Η Βόρεια Κορέα κατήγγειλε τις αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι η πράξη αυτή αποτελεί «την πιο σοβαρή μορφή καταπάτησης της κυριαρχίας», μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Το υπουργείο Εξωτερικών «καταδικάζει έντονα την πράξη ηγεμονίας που διέπραξαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

«Το περιστατικό αποτελέι ένα ακόμη παράδειγμα που επιβεβαιώνει ξεκάθαρα για άλλη μια φορά τον αδίστακτο και βάναυσο χαρακτήρα των ΗΠΑ», ανέφερε συμπλήρωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το KCNA.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε μετά την εκτόξευση από τη Βόρεια Κορέα βαλλιστικών πυραύλων νωρίτερα σήμερα, την ημέρα που ο ηγέτης της Νότιας Κορέας ξεκινά μια επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, τον κύριο σύμμαχο της Πιονγιάνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ