Aπό βλάβη του ίδιου του συστήματος πιθανώς η μαζική παρεμβολή στις συχνότητες του FIR Αθηνών

Η κατάσταση εξομαλύνεται, αλλά καθυστερήσεις θα συνεχίσουν να καταγράφονται λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πτήσεων στη διάρκεια του τεχνικού προβλήματος.

Όπως έκανε γνωστό η ΥΠΑ, αποκαταστάθηκε η βλάβη στις συχνότητες του FIR Αθηνών, η οποία εμφανίστηκε το πρωί προκαλώντας χάος στα αεροδρόμια της χώρας καθώς ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοίνωσε ότι αναμένονται καθυστερήσεις στις πτήσεις λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πτήσεων στη διάρκεια του τεχνικού προβλήματος. Όπως αναφέρεται στο site του ΔΑΑ «οι πτήσεις πλέον αποδεσμεύονται και η επιχειρησιακή χωρητικότητα αποκαταστάθηκε. Ωστόσο καθυστερήσεις θα συνεχίσουν να καταγράφονται λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πτήσεων στη διάρκεια του τεχνικού προβλήματος».

Με την διαπίστωση του τεχνικού προβλήματος άμεσα ενημερώθηκαν η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και η ΕΥΠ για να πραγματοποιήσουν και εκείνοι έλεγχο στις αιτίες του προβλήματος.

Από την έως τώρα έρευνα που πραγματοποίησαν, τόσο η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας όσο και η ΕΥΠ, δεν προέκυψε κάποιο ίχνος δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης, αντιθέτως προέκυψε πως το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη κεραίας στα Γεράνεια Όρη που εξυπηρετεί το FIR Αθηνών.

ΥΠΑ: Αποκατάσταση του προβλήματος στις συχνότητες του FIR Αθηνών

Από την πλευρά της η ΥΠΑ, με ανακοίνωσή της αναφέρει την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος, τονίζοντας ότι θα συνεχιστούν οι έλεγχοι του συστήματος. Προσθέτει, ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον ΟΤΕ ια την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «το τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες υπό τη μορφή «θορύβου», προερχόμενου, κατά τις αρχικές ενδείξεις, από τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών, έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.

Οι συχνότητες και τα συστήματα τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία από τις 17:00 τοπική ώρα, και ανεστάλη η σχετική αγγελία ΝΟΤΑΜ. Η χωρητικότητα του εναερίου χώρου και η ροή της εναέριας κυκλοφορίας επανήλθε στα κανονικά επίπεδα από 17:45. Σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του συμβάντος διασφαλίστηκε πλήρως η ασφάλεια των πτήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Οι γενεσιουργιές αιτίες του τεχνικού προβλήματος, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν με αυτή την έκταση και μορφή, τελούν υπό ενδελεχή διερεύνηση από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς της ΥΠΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς, ενώ πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ.

Η ΥΠΑ συνεργάζεται στενά με τον φορέα επικοινωνιών ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης».

Η ΕΥΠ σύμφωνα με πληροφορίες, έλεγξε την περίπτωση δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και κατέληξαν πως δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση εξωτερική παρεμβολή, άρα δολιοφθορά, αλλά πιθανόν να συνέβη αυτό από κάποια βλάβη ακόμα και σε μία πλακέτα που να προκάλεσε συντονισμό, κάτι που θα μπορούσε σύμφωνα με τους αρμόδιους να προκαλέσει μαζική εσωτερική παρεμβολή.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενο έλεγχο διαπιστώθηκε το πρόβλημα σε κεραία της ΥΠΑ στα Γεράνεια Όρη. Ο τεχνικός έλεγχος για να βρεθεί η ακριβής πιθανή βλάβη συνεχίζεται.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δηλώνει πως υπάρχει μερική αποκατάσταση και προσγειώνονται και απογειώνονται αεροσκάφη.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ανακοινώθηκε ότι υπήρξε μερική αποκατάσταση και ξεκίνησαν οι απογειώσεις και προσγειώσεις ορισμένων αεροσκαφών με τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο, πάντως, να παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο της Αθήνας:

8 αναχωρήσεις στο σημείο κράτησης της Αθήνας γύρισαν σε θέσεις στάθμευσης,

-3 αφίξεις για το Ελ. Βενιζελος πήγαν σε άλλα αεροδρόμια (divert),

4 αναχωρήσεις ακυρώθηκα

και συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν.

Δόθηκε άδεια να φεύγει ό,τι πηγαίνει βόρεια, ανατολικά και νότια, ανά τέσσερα λεπτά ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους.

