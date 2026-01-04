Ειδήσεις | Διεθνή

Μεντβέντεφ: Οι ενέργειες Τραμπ στη Βενεζουέλα είναι παράνομες αλλά συνεπείς ως προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μεντβέντεφ: Οι ενέργειες Τραμπ στη Βενεζουέλα είναι παράνομες αλλά συνεπείς ως προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ
"Το κύριο κίνητρο του θείου Σαμ ήταν πάντα απλό: οι προμήθειες των άλλων", επισήμανε o αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι οι ενέργειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα ήταν παράνομες αλλά συνεπείς, γιατί (ο Τραμπ) υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ΗΠΑ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

"Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, παρά την προφανή παρανομία στη συμπεριφορά του Τραμπ, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί μια κάποια συνέπεια στις ενέργειές του. Αυτός και η ομάδα του υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας τους αρκετά σκληρά", τόνισε στο TASS.

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Λατινική Αμερική θεωρείται η "πίσω αυλή" των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι ο Τραμπ φάνηκε να θέλει τον έλεγχο των προμηθειών πετρελαίου της Βενεζουέλας.

"Το κύριο κίνητρο του θείου Σαμ ήταν πάντα απλό: οι προμήθειες των άλλων", επισήμανε ο Μεντβέντεφ, προσθέτοντας ότι εάν τέτοιες ενέργειες είχαν αναληφθεί εναντίον μιας ισχυρότερης χώρας, τότε θα θεωρούνταν πράξη πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι νέες παροχές και τα επιδόματα: Τι αλλάζει μήνα-μήνα το 2026

ΔΥΠΑ: Έρχεται νέα δράση επιδότησης της part time εργασίας - Τα 5+1 προγράμματα του 2026

Τα πλοία μεταφοράς ζώντων ζώων, είναι ένας ασφαλέστατος τρόπος μεταφοράς ναρκωτικών

tags:
Ρωσία
ΗΠΑ
Βενεζουέλα
Ντόναλντ Τραμπ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider