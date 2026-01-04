Ειδήσεις | Ελλάδα

Χατζηδάκης: Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Παπαδάκη

Newsroom
Χατζηδάκης: Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Παπαδάκη
Είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση των Ελλήνων τις τελευταίες δεκαετίες. Συλλυπητήρια στους οικείους του, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Με μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη.

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε σήμερα αιφνίδια από τη ζωή. Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση των Ελλήνων τις τελευταίες δεκαετίες. Συλλυπητήρια στους οικείους του», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Κωστής Χατζηδάκης
