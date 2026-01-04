OPEC+: Διατηρεί σταθερή την παραγωγή πετρελαίου

Η σύντομη διαδικτυακή συνεδρίαση της Κυριακής οκτώ μελών του οργανισμού, δεν ασχολήθηκε με τη Βενεζουέλα, δήλωσε αντιπρόσωπος του OPEC+.

Ο OPEC+ συμφώνησε να διατηρήσει σταθερή την παραγωγή πετρελαίου στη συνεδρίασή του την Κυριακή, ανέφερε ο όμιλος σε ανακοίνωσή του, παρά τις πολιτικές εντάσεις μεταξύ βασικών μελών, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και τη σύλληψη από τις Ηνωμένες Πολιτείες του προέδρου της μικρότερης παραγωγού χώρας, της Βενεζουέλας.

Η συνεδρίαση της Κυριακής, στην οποία συμμετείχαν οκτώ μέλη του OPEC+, που αντλούν περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, πραγματοποιήθηκε μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου κατά περισσότερο από 18% το 2025 - τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2020 — εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για υπερπροσφορά.

Οι οκτώ χώρες — Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καζακστάν, Κουβέιτ, Ιράκ, Αλγερία και Ομάν — αύξησαν τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2025, ποσότητα που αντιστοιχεί σε σχεδόν 3% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου.

Τον Νοέμβριο συμφώνησαν να παγώσουν τις αυξήσεις παραγωγής για τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Η σύντομη διαδικτυακή συνεδρίαση της Κυριακής δεν ασχολήθηκε με τη Βενεζουέλα, δήλωσε ένας αντιπρόσωπος του OPEC+.

Οι οκτώ χώρες θα συνεδριάσουν ξανά την 1η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο OPEC αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις

Οι εντάσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναζωπυρώθηκαν τον περασμένο μήνα λόγω της δεκαετούς σύγκρουσης στην Υεμένη, όταν μια ομάδα ευθυγραμμισμένη με τα ΗΑΕ κατέλαβε εδάφη από την κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Η κρίση προκάλεσε το μεγαλύτερο ρήγμα των τελευταίων δεκαετιών μεταξύ των πρώην στενών συμμάχων, καθώς χρόνια αποκλίσεων σε κρίσιμα ζητήματα κορυφώθηκαν.

Ο OPEC στο παρελθόν έχει καταφέρει να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες, όπως εκείνες κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν–Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών αντιπαραθέσεων. Ωστόσο, ο όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλαπλές κρίσεις: οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου πιέζονται λόγω των αμερικανικών κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το Ιράν αντιμετωπίζει διαδηλώσεις και απειλές παρέμβασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Σάββατο, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα αναλάβει τον έλεγχο της χώρας έως ότου καταστεί δυνατή η μετάβαση σε νέα κυβέρνηση, χωρίς να διευκρινίσει πώς θα επιτευχθεί αυτό.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, ακόμη μεγαλύτερα από εκείνα της ηγέτιδας του OPEC, Σαουδικής Αραβίας, όμως η πετρελαϊκή της παραγωγή έχει καταρρεύσει λόγω ετών κακοδιαχείρισης και κυρώσεων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι είναι απίθανο να σημειωθεί ουσιαστική αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου για πολλά χρόνια, ακόμη και αν αμερικανικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί επενδύσουν τα δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα που υποσχέθηκε ο Τραμπ.

