Βλάβη στο FIR: Μετ' εμποδίων οι πτήσεις - Έρευνα για μαζικές παρεμβολές

Από την έρευνα που πραγματοποίησαν, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και η ΕΥΠ, δεν προέκυψε κάποιο ίχνος δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης. Ομαλοποιούνται οι πτήσεις.

Η βλάβη που προκάλεσε διαταραχή στην εκτέλεση των πτήσεων στα αεροδρόμια της χώρας, φαίνεται πως αποκαθίσταται σταδιακά πλέον. Από το πρωί που εμφανίστηκε το πρόβλημα, ενημερώθηκαν και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και η ΕΥΠ για να πραγματοποιήσουν και εκείνοι έλεγχο στις αιτίες του προβλήματος. Όπως έγινε γνωστό από την Υπηρεσία Πολιτικής Υπηρεσίας, διενεργήθηκε πτήση ειδικά εξοπλισμένου αεροσκάφους για επιτόπιο έλεγχος των συστημάτων εκπομπής, καθώς αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών.

Από την έως τώρα έρευνα που πραγματοποίησαν, τόσο η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας όσο και η ΕΥΠ, δεν προέκυψε κάποιο ίχνος δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης, αντιθέτως προέκυψε πως το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη κεραίας στα Γεράνεια Όρη που εξυπηρετεί το FIR Αθηνών, αναφέρει το ertnews.

Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος θα συνεχιστεί, αλλά δεν φαίνεται έως τώρα κάτι πιο σύνθετο από ένα τυχαίο γεγονός.

Η έρευνα για παρεμβολές

Η ΥΠΑ με ανακοίνωση της έδωσε μια άλλη διάσταση στο πρόβλημα, καθώς ανέφερε ότι αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ παράλληλα, παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, απογειώθηκε ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της ΥΠΑ:

«Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή.

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών.

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.

Εξυπηρετούνται μέχρι 45 πτήσεις

Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα, από 35 αεροσκάφη νωρίτερα, αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΥΠΑ.

Fraport: Σταδιακή εξομάλυνση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Εξομαλύνονται σταδιακά τα προβλήματα που προκλήθηκαν στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας σοβαρού τεχνικού ζητήματος που αφορά τις ραδιοσυχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σε ανακοίνωσή της, η Fraport Greece ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το πρόβλημα παραμένει σε εξέλιξη, προκαλώντας μείωση της χωρητικότητας του εναέριου χώρου, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή και περιορισμούς στο πτητικό πρόγραμμα. Για αυτόν τον λόγο συνιστάται στους ταξιδιώτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στις προγραμματισμένες πτήσεις τους.

ΟΤΕ: Πλήρως λειτουργικά

Με νέα ανακοίνωσή του, ο ΟΤΕ ξεκαθαρίζει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι πλήρως λειτουργικά και δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΟΤΕ δηλώνει: «Σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι πλήρως λειτουργικά. Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Σε αρχική ανακοίνωσή του, ο ΟΤΕ έκανε γνωστό ότι σε πρώτο έλεγχο δεν βρέθηκε πρόβλημα στα δικά του κυκλώματα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η εταιρεία θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία με την ΥΠΑ για τον εντοπισμό και τη λύση του προβλήματος. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΤΕ: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».

