Τραμπ: Μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που κάνουν παραβιάσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως χώρες του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη, εφόσον εισέρχονταν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, λίγο αφού κράτη μέλη του ΝΑΤΟ καταδίκασαν τη Μόσχα επειδή παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

«Ναι, το στηρίζω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους σε ερώτηση εάν θα στήριζε την κίνηση αυτή.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφους πριν από μία συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Επιπλέον, όπως ο ίδιος σημείωσε, σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα.

«Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι επιδιώκει άσκηση μεγαλύτερης πίεσης, κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ

«Η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη με στήριξη από Ευρώπη και ΝΑΤΟ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία μετά την εισβολή της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ έγραψε ότι θα συνεχίσει να εφοδιάζει με όπλα το ΝΑΤΟ «ώστε το ΝΑΤΟ να κάνει ό,τι θέλει με αυτά».

Η Ουκρανία θα μπορούσε όχι μόνο να ανακτήσει τα εδάφη της αλλά «ίσως να πάει και ακόμη παραπέρα», πρόσθεσε.

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η χώρα του Βλαντίμιρ Πούτιν «μοιάζει πολύ με χάρτινη τίγρη».

«Ο Πούτιν και η Ρωσία είναι σε ΣΟΒΑΡΗ οικονομική κρίση και τώρα είναι η ώρα για να δράσει η Ουκρανία», συνέχισε η ανάρτηση.

«Με τον καιρό, με υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά Σύνορα από τα οποία ξεκίνησε αυτός ο Πόλεμος, είναι μια εφικτή δυνατότητα», υποστήριξε.

Ο Τραμπ πίστευε ότι η καλή προσωπική σχέση του με τον Πούτιν θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο σήμερα παραδέχτηκε ότι αυτή η σχέση φαίνεται πως «δεν σήμαινε τίποτα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ