Ρωσική επενδυτική «απόβαση» στη Μποτσουάνα για διαμάντια και σπάνιες γαίες

Η Μόσχα επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία και την επιρροή της στην Αφρική, στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπαράθεσής της με τη Δύση.

Η Μποτσουάνα σχεδιάζει να ανοίξει σύντομα πρεσβεία στη Μόσχα και έχει προσκαλέσει Ρώσους επενδυτές να συνεργαστούν στους τομείς των σπάνιων γαιών και των διαμαντιών, μετέδωσε την Κυριακή το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον υπουργό Εξωτερικών της Μποτσουάνα.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ρωσία επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία και την επιρροή της στην Αφρική, στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπαράθεσής της με τη Δύση.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Μποτσουάνα είναι το καλύτερο μέρος για επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική και οικονομική της σταθερότητα. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε θερμά τους Ρώσους επενδυτές να έρθουν στη Μποτσουάνα», φέρεται να δήλωσε ο Φένιο Μπουτάλε της Μποτσουάνα, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Τα διαμάντια συνήθως συνεισφέρουν περίπου το ένα τρίτο των εθνικών εσόδων της Μποτσουάνα και τα τρία τέταρτα των εσόδων της σε συνάλλαγμα.

Η ρωσική Norilsk Nickel, ο μεγαλύτερος παραγωγός παλλαδίου και υψηλής ποιότητας νικελίου στον κόσμο, διευθέτησε το 2021 τη διαμάχη της με την κυβέρνηση της Μποτσουάνα και τον όμιλο BCL σχετικά με μια συναλλαγή για την πώληση των αφρικανικών περιουσιακών στοιχείων της Nornickel στον όμιλο BCL.