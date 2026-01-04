Ειδήσεις | Ελλάδα

Πάτρα: Ένας 31χρονος έχασε την ζωή του έπειτα από ξυλοδαρμό σε κέντρο διασκέδασης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πάτρα: Ένας 31χρονος έχασε την ζωή του έπειτα από ξυλοδαρμό σε κέντρο διασκέδασης
Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές ατόμων.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας άνδρας, ηλικίας 31 ετών, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρας, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του, ερευνά η Αστυνομία, αναμένοντας ταυτόχρονα το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο παρέες που διασκέδαζαν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο στο κέντρο της Πάτρας παρεξηγήθηκαν για άγνωστη ακόμα αιτία, με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή. Κατά την διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε ο 31χρονος, ο οποίος στην συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας εξέπνευσε και αμέσως μετά ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας έχουν προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών άτομα που βρίσκονταν στο κέντρο διασκέδασης την στιγμή της συμπλοκής, ενώ αναζητούνται και άλλα άτομα που ήσαν παρόντα την ώρα του επεισοδίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι νέες παροχές και τα επιδόματα: Τι αλλάζει μήνα-μήνα το 2026

ΔΥΠΑ: Έρχεται νέα δράση επιδότησης της part time εργασίας - Τα 5+1 προγράμματα του 2026

Τα πλοία μεταφοράς ζώντων ζώων, είναι ένας ασφαλέστατος τρόπος μεταφοράς ναρκωτικών

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Πάτρα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider