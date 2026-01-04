Σούπερ μάρκετ: Πού θα επενδύσουν 1 δισ. ευρώ την επόμενη διετία

Τσουνάμι επενδύσεων από τους μεγάλες «παίκτες» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων για τη διετία 2026-2027. Πώς χτίζουν το μέλλον οι βασικοί πρωταγωνιστές της αγοράς.

Σε επενδυτικό μπαράζ επιδίδονται οι μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, καθώς στη σκιά των ραγδαίων αλλαγών που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια, ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιτάσσει από τους κορυφαίους λιανεμπορικούς ομίλους να περάσουν στη νέα εποχή. Μια εποχή που δεν θυμίζει σε τίποτα τα παραδοσιακά σούπερ μάρκετ του παρελθόντος, αλλά αντίθετα απαιτεί ολοένα και περισσότερα καταστήματα, νέα concepts, βελτιωμένες πρακτικές πώλησης, προηγμένη τεχνολογία, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα.

Μπροστά σε αυτό το εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον και εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού, τα σούπερ μάρκετ καλούνται να κερδίσουν ένα διπλό στοίχημα. Αφενός να διασφαλίσουν την ενδυνάμωση των μεριδίων τους στην αγορά και αφετέρου να στηρίξουν, μέσω μιας στρατηγικής υιοθέτησης των χαμηλών τιμών, τον μέσο καταναλωτή που βιώνει έντονο το αίσθημα της οικονομικής ανασφάλειας μετά από χρόνια έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Προκειμένου δε αυτός ο διττός στόχος να επιτευχθεί, μόνο οι πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες της χώρας δρομολογούν επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2027.

Σκλαβενίτης

Το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο του ομίλου Σκλαβενίτης προσεγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2026-2027.

Ο leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, με πωλήσεις ρεκόρ ύψους 5,56 δισ. ευρώ το 2024, δρομολογεί σημαντικές επενδύσεις σε έργα και υποδομές και εστιάζει στην ίδρυση 15 νέων καταστημάτων, τις ανακαινίσεις 60 υφιστάμενων καταστημάτων, την τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων πώλησης (ταμπελάκια τιμών) στα καταστήματα.

Παράλληλα, δρομολογεί την ανέγερση ενός νέου Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, 45.000 τ.μ., στη Φούσα, παραπλεύρως του Κέντρου Διανομής Ξηρού Φορτίου. Το νέο Κέντρο Διανομής αναμένεται να αρχίσει τη λειτουργία του εντός του 2027.

Την ίδια στιγμή, όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, σε φάση κατασκευής βρίσκεται το Food Hall στον Ρέντη, το φιλόδοξο project του ομίλου Σκλαβενίτης που αφορά σε έναν πολυχώρο γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια, προκειμένου να είναι έτοιμο να λειτουργήσει στις αρχές του 2027.

Το The FoodHall θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της ΠΙΤΣΟΣ στον Ρέντη (πλησίον συμβολής των Λεωφόρων Πέτρου Ράλλη και Κηφισού), θα διαθέτει εκθεσιακούς χώρους 50.000 τ.μ. και θα δέχεται πάνω από 20.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες καθημερινά. Το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ θα δημιουργηθούν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρόφιμο θα είναι ο μεγάλος «πρωταγωνιστής» του πολυχώρου. Θα υπάρχει μια υπεραγορά τροφίμων και περίπου 20 εστιατόρια γύρω γύρω, αλλά και ένα πρωτοποριακό project που θα αφορά στη στήριξη των μικρών παραγωγών.

«Θα έχουμε μία αγορά μικρών παραγωγών. Θα υπάρχουν 8-10 περίπτερα τα οποία θα τα παρέχουμε δωρεάν σε μικρούς παραγωγούς που θα φέρνουν τα προϊόντα τους να τα εκθέσουν πρώτη φορά εκεί για να δουν και την απήχηση στον κόσμο. Όταν θα πετυχαίνει αυτό το προϊόν θα είναι ένα καλό τεστ για να έρχεται μετά στα ράφια των καταστημάτων μας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την Σκλαβενίτης. Μια ελληνική εταιρεία πρέπει να υποστηρίξει την ελληνική παραγωγή», σχολίαζαν πρόσφατα πηγές με γνώση των διαδικασιών.

Lidl Ελλάς

Συνολικές επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026-2027 δρομολογεί η Lidl Ελλάς, εστιάζοντας στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων της, τα logistics, την τεχνολογία, καθώς και στην προώθηση της βιωσιμότητας.

Όπως αποκάλυψε τον περασμένο μήνα στους δημοσιογράφους, ο CEO και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger, ένα πολύ μεγάλο μέρος του επενδυτικού πλάνου θα αφορά στο δίκτυο καταστημάτων της αλυσίδας. Για το 2026 προγραμματίζεται η λειτουργία πέντε νέων σημείων πώλησης, ενώ ταυτόχρονα, η αλυσίδα δρομολογεί και ένα εκτεταμένο πλάνο ανακαινίσεων των υφιστάμενων καταστημάτων. Τα δε καταστήματα που προετοιμάζονται για ανακαίνιση είναι στον Νέο Κόσμο, στον Εύοσμο, στην Κομοτηνή, στην Ιερισσό κ.α.

Ταυτόχρονα, προχωρούν κανονικά και οι σχεδιασμοί της αλυσίδας για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου διανομής στην Ελευσίνα, προκειμένου να ενισχυθούν έτι περαιτέρω οι λειτουργίες της καθημερινής τροφοδοσίας των φρέσκων προϊόντων στα καταστήματα της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια επένδυση αρχικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, ωστόσο όπως όλα δείχνουν αναμένεται να ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ. Το νέο κέντρο διανομής στην Ελευσίνα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το 2029, θα έχει έκταση 62.000 τμ. και θα δημιουργήσει περίπου 150-200 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, μέσα στην επόμενη χρονιά αναμένεται να υλοποιηθεί και ο εσωτερικός εκσυγχρονισμός του logistic center στα Τρίκαλα, το οποίο εξυπηρετεί τον ανεφοδιασμό 50 καταστημάτων της κεντρικής Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, η αλυσίδα δρομολογεί και ένα φιλόδοξο σχέδιο τοποθέτησης αυτόματων ταμείων (self checkout) στα καταστήματά της. Ως τώρα έχουν τοποθετηθεί αυτόματα ταμεία σε περίπου 40 καταστήματα, ενώ ο στόχος για το 2026 προβλέπει self checkout ταμεία σε 120-130 σημεία πώλησης, ώστε στα τέλη του 2027 να έχουν εγκατασταθεί σε όλο το δίκτυο της αλυσίδας, σε μια αναλογία έξι περίπου self checkout ταμεία σε κάθε κατάστημα έναντι πέντε παραδοσιακών ταμείων.

Τέλος, ο επικεφαλής της αλυσίδας γνωστοποίησε την έναρξη λειτουργίας του Lidl House μέσα στους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς. «Θα είναι ένας νέος χώρος, ένας ανοιχτός χώρος (open space) στην Αθήνα όπου θα φιλοξενεί πληθώρα δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γευσιγνωσιών, workshops, συνεργασιών και ειδικών παρουσιάσεων», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει την ακριβή τοποθεσία του νέου εγχειρήματος.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Στα επίπεδα των 60 εκατ. ευρώ ετησίως κυμαίνεται το επενδυτικό πλάνο της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος, όπερ σημαίνει ότι για τη διετία 2026-2027 έχουν δρομολογηθεί επενδύσεις ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, η αλυσίδα υλοποιεί ένα στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Στον πυρήνα αυτού του σχεδίου βρίσκεται η ενδυνάμωση του δικτύου καταστημάτων της αλυσίδας, η αναβάθμιση των τεχνολογικών υπηρεσιών, καθώς και η στήριξη της ελληνικής παραγωγής. Η ΑΒ Βασιλόπουλος προχωρά με σαφή προσανατολισμό στην επέκταση του fast delivery και της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, στην περαιτέρω ανάπτυξη του e-commerce, στην επέκταση του δικτύου franchise καθώς και σε νέες τεχνολογίες.

Κεντρικός πυλώνας του πλάνου μετασχηματισμού της αλυσίδας είναι η στοχευμένη επέκταση του δικτύου καταστημάτων της, είτε με νέα ανοίγματα, είτε με μετατροπή αρκετών εταιρικών σε καταστήματα που λειτουργούν μέσα από το μοντέλο franchising. Στόχος είναι, δε, στο τέλος του 2028, η ΑΒ Βασιλόπουλος να διατηρεί μια δύναμη πυρός 900 καταστημάτων, εκ των οποίων τα 700 να είναι franchise, αποκτώντας πλέον παρουσία και σε περιοχές στις οποίες δεν διαθέτει μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, για την ΑΒ Βασιλόπουλος, η ιδιωτική ετικέτα παραμένει στρατηγικός μοχλός αξίας, με στόχο την αύξηση του μεριδίου της στο 40% μέσα στην επόμενη πενταετία, καθώς και την εισαγωγή 450 νέων προϊόντων και 1.000 κωδικών έως το 2027.

METRO ΑΕΒΕ

Επενδύσεις συνολικού ύψους 280 εκατ. ευρώ στην τετραετία 2023-2026 προβλέπει το πλάνο ανάπτυξης που δρομολογεί ο όμιλος METRO ΑΕΒΕ, που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική. Στον πυρήνα αυτού του πλάνου βρίσκεται η δημιουργία 100-120 νέων καταστημάτων ως το 2026, η ανέγερση νέας αποθήκης στον Ασπρόπυργο, καθώς και η ανάπτυξη 16 οικοπέδων και ακινήτων που είναι ήδη συμφωνημένα και υπό ανέγερση.

Όπως αποκάλυπτε πρόσφατα στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής του ομίλου, Αριστοτέλης Παντελιάδης, μόνο για το 2025 οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 95 εκατ. ευρώ, ενώ για την επόμενη διετία εκτιμώνται στα ίδια επίπεδα και δη στα 190 -200 εκατ. ευρώ.

Το δίκτυο των My market αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια κυρίως μέσω της ανάπτυξης των My market Local, τα οποία κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον νέων επενδυτών και παρουσιάζουν ικανοποιητική ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα μοντέλο καταστημάτων μικρής έκτασης – γνωστών και ως σούπερ μάρκετ γειτονιάς – τα οποία ο όμιλος αναπτύσσει την τελευταία τριετία μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης (franchise) και τα οποία εξυπηρετούν τις αρχές της εγγύτητας και της τοπικότητας σε ό,τι αφορά τις καθημερινές αγορές.

Τα METRO Cash & Carry επικεντρώνονται στην περαιτέρω διείσδυση στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca, προσδοκώντας θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της αλυσίδας, ενώ στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας η εταιρεία εστιάζει την προσοχή της στο νέο Κέντρο Διανομής που πρόκειται να δημιουργήσει στον Ασπρόπυργο.

Προτεραιότητα για τον όμιλο αποτελεί και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς οι επενδύσεις σε ψηφιακά εργαλεία με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, σταδιακά αποδίδουν, ενώ η χρήση της τεχνολογίας και του AI αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Διαμαντής Μασούτης

Ο εγχώριος κλάδος των σούπερ μάρκετ βρίσκεται εν αναμονή των τελικών υπογραφών για την απόκτηση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη βορειοελλαδίτικη Δ. Μασούτης, ενώ το νέο σχήμα που θα προκύψει από το mega deal, θα έχει ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων και δη περί τα 1.200. Ήταν την περασμένη άνοιξη όταν έγινε γνωστό ότι η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Μασούτης υπέγραψε μη-δεσμευτική δήλωση προθέσεων για την απόκτηση του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ενώ η ολοκλήρωση του deal εκτιμάται στις αρχές του 2026.

Και μπορεί η κίνηση ματ της Δ. Μασούτης να είναι η κυοφορούμενη απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ωστόσο οι επενδύσεις της δεν σταματούν εκεί.

Μεγάλο στοίχημα για τη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα αποτελεί το άνοιγμα του πολυαναμενόμενου Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες που συνοδεύεται από ένα μεγάλο οικιστικό project. Υπενθυμίζεται εδώ ότι στην περιοχή Τρεις Γέφυρες η αλυσίδα Δ. Μασούτης υλοποιεί το μεγαλύτερο έργο της στην Αττική, με στόχο να ενδυναμώσει την παρουσία της στην πρωτεύουσα, ενώ η επένδυση για το συγκεκριμένο real estate project αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σε έναν ιδιόκτητο χώρο 5 στρεμμάτων δρομολογείται η δημιουργία του νέου Grand Μασούτης στην Αθήνα, με παράλληλη ανέγερση στον ίδιο χώρο ενός κτηριακού συγκροτήματος δύο 9όροφων πολυκατοικιών. Το Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες θα είναι το δεύτερο στην Αττική μετά το Grand κατάστημα στην Γλυφάδα και θα αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο περίπου 2.000 τμ. Την ίδια ώρα, οι δύο δίδυμες 9όροφες πολυκατοικίες που θα ανεγερθούν ακριβώς από πάνω, θα φιλοξενήσουν 110 διαμερίσματα διαφορετικών εμβαδών. Το συγκρότημα θα διαθέτει και δύο υπόγεια πάρκινγκ, με το ένα να εξυπηρετεί το κατάστημα για τη στάθμευση οχημάτων του καταστήματος, ενώ το δεύτερο θα βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο και θα εξυπηρετεί τη στάθμευση οχημάτων των κατοίκων των δύο οικιστικών συγκροτημάτων.

Πέραν αυτής της μεγάλης επένδυσης, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα επενδύει ποσό ύψους 25 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως κυρίως σε ανακαινίσεις καταστημάτων, πάγια περιουσιακά στοιχεία και ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Οι επενδύσεις του κλάδου

Όπως άλλωστε επιβεβαιώνουν και τα πρόσφατα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, το σύνολο του κλάδου υλοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, ενώ μόνο για το διάστημα 2020-2025 οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ.

Σήμερα, η χώρα διαθέτει περί τις 40-43 αλυσίδες σούπερ μάρκετ που διαθέτουν 4.500 καταστήματα, απασχολούν πάνω από 120.000 εργαζόμενους και παράγουν σωρευτικό κύκλο εργασιών (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ύψους περί τα 16 δισ. ευρώ.