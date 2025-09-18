Ανοδικές «ανάσες» στο ΧΑ - Στις 2.030 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ανοδικά αντιδρούν την Πέμπτη μετοχές και δείκτες στη Λεωφόρο Αθηνών, μετά από τριήμερη διόρθωση.

Με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται άνω του 1% και τον γαλλικό CAC 40 να καταγράφει κέρδη 0,82%, το ΧΑ βρίσκει ευκαιρία για ανοδικές «ανάσες», στο κλίμα που διαμορφώνει και η χθεσινή απόφαση της Fed για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Η ισοτιμία EUR/USD αντέδρασε με άνοδο έως το 1,1919 χθες, για να διορθώσει στη συνέχεια στο 1,1800, με την πλειονότητα των αναλυτών να αναμένει ωστόσο περαιτέρω αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Η ING εκτιμά ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες η ισοτιμία θα κινηθεί προς το 1,185, ενώ διατηρεί αμετάβλητη της πρόβλεψή της για υποχώρηση του δολαρίου έως το 1,20 μέσα στο δ’ τρίμηνο.

Ως προς τη χθεσινή απόφαση της Fed, η Commerzbank σχολιάζει ότι ενώ αρχικά έμοιαζε να κλίνει έντονα προς μια διασταλτική πολιτική, τροφοδοτώντας προσδοκίες για διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων για το υπόλοιπο του έτους, η συνέντευξη Τύπου του Πάουελ μετρίασε αυτές τις προσδοκίες. Παρότι η FOMC αναγνωρίζει ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί, τονίζει επίσης ότι ο κίνδυνος επίμονου πληθωρισμού εξακολουθεί να χρειάζεται διαχείριση.

Σήμερα στις 14:00 αναμένεται και η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας για τα βρετανικά επιτόκια, τα οποία εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν αμετάβλητα.

Εντός συνόρων, ξεχωρίζουν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν χθες οι Cenergy και Lamda Development, με τις δύο μετοχές να καταγράφουν σήμερα κέρδη 3,72% και 0,69% αντίστοιχα.

Σήμερα αναμένονται ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από Viohalco, Ελλάκτωρ, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Profile και Lavipharm.

Υπενθυμίζεται ότι από το κλείσιμο της αυριανής συνεδρίασης η μετοχή της Metlen εντάσσεται στη σύνθεση του βρετανικού FTSE 100, καθώς και στον ευρωπαϊκό FTSE EuroMid Index. Η Τρ. Κύπρου μπαίνει στον FTSE Emerging Europe Large Cap Index, ενώ η ElvalHalcor στον FTSE Emerging Europe Mid Cap Index. Επίσης, ο τίτλος της Coca-Cola HBC εντάσσεται στον Stoxx UK 50, η Eurobank στον Stoxx Emerging Europe Large Cap, οι μετοχές των Τιτάν και ΔΑΑ στον Stoxx Emerging Europe Mid Cap και η Aktor στον Stoxx Emerging Europe Small Cap. Ο τίτλος της Πετρόπουλος εισάγεται στον FTSE Emerging Europe MicroCap Index.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 0,51% στις 2.029,55 μονάδες, κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών και έχοντας βρεθεί νωρίτερα έως τις 2.034,12 μονάδες.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται στις 2.196,85 μονάδες (+0,69%), με υψηλό ημέρας μέχρι στιγμής στις 2.206,91.

Ο μέχρις στιγμής τζίρος βρίσκεται στα 22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,81 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 72 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι μόλις 19 σε αρνητικό έδαφος και 59 αμετάβλητων.