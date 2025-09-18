Ευρωαγορές: Ανοδικές κινήσεις στον απόηχο της Fed

Με θετικά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την Τετάρτη.

Με θετικά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την Τετάρτη, την πρώτη μέσα στο 2025 με περικοπή 0,25% μετά από εννέα διαδοχικές παύσεις, καθώς υπάρχουν σαφή σημάδια κόπωσης στην αγορά εργασίας και ευρύτερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με σχετικά υψηλές πληθωριστικές πιέσεις.

Ο μόνος που διαφώνησε (11-1) ήταν το νέο μέλος με δικαίωμα ψήφου («εκλεκτός» και οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ), Στίβεν Μίραν που τάχθηκε υπέρ «ψαλιδίσματος» κατά 50 μονάδες βάσης. Το dot plot (προβλέψεις) υπέδειξε μία μείωση επιτοκίων το 2026 (οι αγορές προβλέπουν 3) και ακόμη μία κίνηση το 2027, καθώς η Fed πλησιάζει το μακροπρόθεσμο ουδέτερο επιτόκιο του 3%.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη που ακολούθησε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ χαρακτήρισε τη μείωση ως διαχείριση ρίσκου (risk management cut), περιορίζοντας τις προσδοκίες της αγορές για την έναρξη ενός μεγάλου κύκλου περικοπών στο κόστος δανεισμού, ενώ χαρακτήρισε δύσκολη την εξίσωση για την αμερικανική οικονομία, καθώς η αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός βαδίζουν προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,52% στις 553,53 μονάδες με τους περισσότερους κλάδους και όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να βρίσκονται σε θετικό έδαφος. Ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,96% στις 5.421 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,88% στις 7.855 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 1,14% στις 23.614 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά 0,23% στις 9.224 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ανεβαίνει 0,58% στις 42.189 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 με +0,47% κινείται στις 15.209 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές σημειώνουν άνοδο μετά την ενημέρωση της Fed, με τον δείκτη Euro Stoxx Banks να κερδίζει πάνω από 1%, και τις Santander, Deutsche Bank και Monte dei Paschi να ενισχύονται κοντά στο 2%.

Κέρδη άνω του 3% σημειώνει η Novo Nordisk, αφού ο φαρμακευτικός γίγαντας δήλωσε ότι οι δοκιμές έδειξαν ότι το χάπι παχυσαρκίας Wegovy οδήγησε σε «σημαντική» απώλεια βάρους στους συμμετέχοντες.

Στην εξαγορά της βιοφαρμακευτικής εταιρείας 89bio για έως και 3,5 δισ. δολάρια προχωρά η Roche, μια κίνηση που έχει ως στόχο την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της και την κατοχύρωση της θέσης της στην αγορά των φαρμάκων για τη θεραπεία ασθενών με παχυσαρκία και παρόμοιες παθήσεις. Η 89bio, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, αναπτύσσει καινοτόμες θεραπείες για ηπατικές και καρδιομεταβολικές παθήσεις, όπως αναφέρει η Roche σε ανακοίνωσή της.

Στα βασικά της προγράμματα περιλαμβάνεται το φάρμακο pegozafermin, το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει την καλύτερη θεραπεία στην κατηγορία του για μέτρια έως σοβαρή Μεταβολική Δυσλειτουργία που Σχετίζεται με Στεατοηπατίτιδα (MASH), μία από τις συχνότερες σχετιζόμενες παθήσεις της παχυσαρκίας. Η MASH αναπτύσσεται όταν λίπος συσσωρεύεται στο ήπαρ, προκαλώντας φλεγμονή και οδηγώντας πιθανώς σε σοβαρότερες καταστάσεις όπως κίρρωση και καρκίνο.

Στην Ευρώπη, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να ανακοινώσει την τελευταία της απόφαση για τα επιτόκια την Πέμπτη. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, στο 4%.

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού διαπραγματεύτηκαν με μεικτά πρόσημα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξεχώρισε η επίδοση του δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας ο οποίος κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ κλείνοντας στο +1,13%, παίρνοντας ώθηση από τα κέρδη που σημείωσαν οι κλάδοι των ακινήτων και της τεχνολογίας.