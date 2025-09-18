BoE: Αμετάβλητα στο 4% τα επιτόκια - Προσεκτικές οι επόμενες κινήσεις

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) υπερψήφισε 7 προς 2 τα επιτόκια να παραμείνουν αμετάβλητα, με τα δύο μέλη να τάσσονται υπέρ μίας μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Την απόφαση να διατηρήσει σταθερά στο 4% τα επιτόκια έλαβε την Πέμπτη η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) επικαλούμενη τον επιμένοντα πληθωρισμό, την αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη και την αδύναμη αγορά εργασίας.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) υπερψήφισε 7 προς 2 τα επιτόκια να παραμείνουν αμετάβλητα, με τα δύο μέλη να τάσσονται υπέρ μίας μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, η BoE είχε πραγματοποιήσει μείωση κατά 25 μονάδες βάσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Reuters, οι αξιωματούχοι ψήφισαν επίσης 7 - 2 να μειώσουν τον ρυθμό πώλησης κρατικών ομολόγων από 100 δισ. βρετανικές λίρες σε 70 δισ. βρετανικές λίρες, ενώ οι άμεσες πωλήσεις θα στραφούν μακριά από τα μακροπρόθεσμα ομόλογα (long-end gilts).

«Η Επιτροπή παραμένει επικεντρωμένη στην εξάλειψη τυχόν υφιστάμενων ή αναδυόμενων πληθωριστικών πιέσεων, ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει με βιώσιμο τρόπο στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της BoE.

Μάλιστα, επανέλαβε ότι οι μελλοντικές περικοπές θα είναι «σταδιακές και προσεκτικές» και «θα εξαρτηθούν από τον βαθμό στον οποίο οι υποκείμενες αποπληθωριστικές πιέσεις θα συνεχίσουν να μετριάζονται».

«Παρ' ότι περιμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο του 2%, δεν είμαστε εκτός κινδύνου ακόμη», τόνισε ο διοικητής της BoE, Άντριου Μπέιλι.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε μία μέρα αφότου τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,8% τον Αύγουστο, παραμένοντας στα υψηλά 18 μηνών που είχε χτυπήσει τον Ιούλιο. Ο δομικός πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας, των τροφίμων και των προϊόντων αλκοόλ - καπνού, επιβράδυνε στο 3,6% σε ετήσια βάση, από 3,8% τον Ιούλιο.

Ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων αυξήθηκε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, σημείωσε η ONS, με μικρές αυξήσεις να παρατηρούνται στα λαχανικά, τα τυριά και τα ψάρια.