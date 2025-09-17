Tα retail EBITDA, προ αποτιμήσεων, άγγιξαν τα 45,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% έναντι του α’ εξαμήνου 2024. Νέο ιστορικό ρεκόρ εσόδων κατέγραψαν και οι μαρίνες στα 16,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με πέρσυ.

Νέο ιστορικό ρεκόρ τόσο στα retail EBITDA (4 Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία), όσο και στις μαρίνες κατέγραψε η Lamda Development το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν στα 237 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,4 φορές σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.

Ειδικότερα, τα retail EBITDA, προ αποτιμήσεων, άγγιξαν τα 45,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% έναντι του α’ εξαμήνου 2024, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα 389 εκατ. ευρώ. Νέο ιστορικό ρεκόρ εσόδων κατέγραψαν και οι μαρίνες στα 16,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με πέρσυ.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα 128 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών το α' εξάμηνο 2024. Η στρατηγική συναλλαγή για την ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο Ελληνικό άγγιξε τα 450 εκατ. ευρώ.

Tα κέρδη EBITDA του Ελληνικού αυξήθηκαν κατά 7,5 φορές, στα 53,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) από την έναρξη του έργου μέχρι την 25.08.2025 άγγιξαν τα 1,4 δισ. ευρώ, με το 93% από τις 559 κατοικίες του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV), αυξήθηκε άνω του 10% από 31.12.2024 στα 9,22 ευρώ ανά μετοχή εξαιρουμένης της στρατηγικής συναλλαγής με την ION και της προστιθέμενης αξίας οικοπέδων οικιστικής ανάπτυξης.

Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου αποτιμάται σε 3,7 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: «Η LAMDA Development εισέρχεται σε μια νέα εποχή αναπτυξιακής πορείας. Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα, σε λειτουργία, και οι μαρίνες συνεχίζουν να καταγράφουν νέα ρεκόρ κερδοφορίας. Το Ελληνικό συνεχίζει την αναπτυξιακή δυναμική του, καταγράφοντας EBITDA άνω των 50 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο, ενώ η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών σημειώνει σημαντική επιτάχυνση.

Συγχρόνως, η LAMDA ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία ύψους 450 εκατ. ευρώ με τον όμιλο ΙΟΝ, για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, ενισχύοντας τη θέση του Ελληνικού ως παγκόσμιου προορισμού και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου, που προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και επενδυτές μεγάλου βεληνεκούς».

Τα εμπορικά κέντρα

Τα 4 Εμπορικά Κέντρα, σε λειτουργία, σημείωσαν, για μια ακόμα περίοδο, νέο ιστορικό υψηλό Retail EBITDA στα 45,5 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης των βασικών μισθωμάτων κατά 6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024 και της αύξησης των εσόδων στάθμευσης κατά 9% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας (αύξηση 3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024), καθώς και την επίτευξη νέου ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα 389 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 64% της Συνολικής Μικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 78% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αντικατοπτρίζει τόσο τα ισχυρά θεμελιώδη της αγοράς όσο και το ισχυρό ενδιαφέρον των εμπορικών σημάτων για αυτές τις νέες αναπτύξεις. Η πρόοδος των κατασκευών παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος.

Οι εργασίες σκυροδέτησης προχωρούν σε όλα τα κτίρια του Riviera Galleria, ενώ οι εκσκαφές για το The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί και η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει πρόσφατα ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δ’ Τρίμηνο του 2025. Σχεδιασμένο από το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο AEDAS, το The Ellinikon Mall θα προσφέρει 100.000 τ.μ. εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA), καθιστώντας το, τον μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορικό προορισμό στην Ελλάδα, και έναν από τους σημαντικότερους στη Νότια Ευρώπη. Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 30.06.2025 ξεπέρασε τα 1,7 δισ, ευρώ με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων, σε λειτουργία, στα 1,3 δισ. ευρώ.

Οι μαρίνες

Οι Μαρίνες επιβεβαίωσαν για μια ακόμα περίοδο τη σταθερά αυξητική πορεία των μεγεθών τους, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για το α' εξάμηνο τόσο στα συνολικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα 16,6 εκατ. ευρώ (αύξηση 8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024) όσο και στα κέρδη EBITDA, τα οποία αυξήθηκαν 2%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, στα 10 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή ζήτηση για τις δύο mega yacht Μαρίνες (οι οποίες καταγράφουν μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού), στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, όπως επίσης και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού.

Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά καταγράφει σταδιακή μείωση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθμισης της μαρίνας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών της για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά σε συνδυασμό με την ανέγερση του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός μοναδικού προορισμού για premium brands, αναμένεται να επιφέρει μεγαλύτερα έσοδα για τον Όμιλο με την ολοκλήρωση των έργων της.

Το Ελληνικό

Αναφορικά με το Έργο στο Ελληνικό, τα σημαντικότερα επιτεύγματα μέχρι σήμερα είναι τα εξής: Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι την 25.08.2025 είχαν διατεθεί στην αγορά 559 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σήμερα σε 522 διαμερίσματα δηλαδή στο 93%.

Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το Α’ Εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €126εκ, αυξημένα 51%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, επιβεβαιώνοντας την σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων. Επιπλέον, στο πρώτο Εξάμηνο 2025 αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους €104εκ από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων), αυξημένα κατά 49% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 25.08.2025 ξεπέρασαν τα €1,4 δις, με τις εισπράξεις το Α’ Εξάμηνο 2025 να ανέρχονται σε €288εκ από τις αρχές του 2025. Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα €355εκ την 30.06.2025 (έναντι €290εκ την 31.03.2025), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού €232εκ. Κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού €181εκ, με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, από την έναρξη του έργου έως την 30.06.2025, να διαμορφώνεται πλέον στα €744εκατ. ευρώ.

Στις 28.08.2025, η Lamda Development αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION για την απόκτηση γης προς ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας, η οποία τελεί υπό την ολοκλήρωση του νομικού, τεχνικού, και χρηματοοικονομικού ελέγχου, (due diligence) καθώς και την οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων.