Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: Η υπομονή μου με τον Πούτιν εξαντλείται

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: Η υπομονή μου με τον Πούτιν εξαντλείται
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαντλείται, αλλά δεν απείλησε με νέες κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαντλείται, αλλά δεν απείλησε με νέες κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν η υπομονή του με τον Πούτιν έχει εξαντληθεί, ο Τραμπ είπε : «Ναι. Εξαντλείται και εξαντλείται γρήγορα».

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο.

«Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε πολύ, πολύ σκληρά», είπε. Ο Τραμπ είπε ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή, μαζί με τους δασμούς, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετάσχουν.

«Αλλά το έχω ήδη κάνει. Έχω κάνει πολλά», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Ινδία -ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου- αντιμετωπίζει δασμούς 50% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

«Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνεις. Είναι μια μεγάλη συμφωνία και προκαλεί μια ρήξη με την Ινδία» δήλωσε στην εκπομπή «Fox & Friends». «Και θυμηθείτε το αυτό, αυτό είναι ένα πρόβλημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο από το να είναι δικό μας πρόβλημα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Διατροφή συζύγου και παιδιού: Πώς καθορίζονται τα ποσά μετά το διαζύγιο

Τι χρήματα διεκδικεί η Εθνική Ελλάδος στο EuroBasket 2025 - Όλα τα ποσά

Ήλιος: «Βουτιά» στα 783 ευρώ για τη μέση σύνταξη τον Ιούλιο - Επιπλέον 450 ευρώ για τις συντάξεις του Δημοσίου

tags:
ΗΠΑ
Ρωσία
Ντόναλντ Τραμπ
Βλαντίμιρ Πούτιν

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider