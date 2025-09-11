Wall Street: Νέα ρεκόρ μετά τον πληθωρισμό - Πάτησε τις 46.000 μονάδες ο Dow Jones

Σε νέα ιστορικά υψηλά αναρριχήθηκαν οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street την Πέμπτη.

Σε νέα ιστορικά υψηλά αναρριχήθηκαν οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, καθώς η αγορά δεν έδειξε να ανησυχεί από την έκθεση του πληθωρισμού, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, γεγονός που έδωσε την απαραίτητη ώθηση στους επενδυτές ώστε να στραφούν σε assets υψηλότερου ρίσκου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 1,38% ή 629,73 στις 46.107 μονάδες ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κέρδισε 0,81% στις 6.585 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε κέρδη +0,72% στις 22.043 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες κατέγραψαν νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά.

Η αγορά δεν πτοήθηκε από το γεγονός πως ο πληθωρισμός ήταν ελαφρώς... μπερδεμένος, αφού ο ΔΤΚ για τον Αύγουστο ήταν υψηλότερος από τον αναμενόμενο σε μηνιαία βάση, αλλά σύμφωνος με τις προσδοκίες σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε 0,4% τον Αύγουστο, μετά από αύξηση 0,2% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, καθώς η δασμολογική πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εντάθηκε. Σε ετήσια βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,9%, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιανουάριο, μετά από άνοδο 2,7% τον Ιούλιο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αντίστοιχες μετρήσεις 0,3% και 2,9%.

Ο δομικός ΔΤΚ, ο οποίος εξαιρεί τα ασταθή τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο και 3,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις προβλέψεις του Dow Jones.

Επίσης, την Πέμπτη, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας σημείωσαν μια απροσδόκητη αύξηση. Ο αριθμός για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου αυξήθηκε κατά 27.000 αιτήσεις από την προηγούμενη περίοδο σε εποχικά προσαρμοσμένες 263.000. Αυτό είναι περισσότερο από τις 235.000 αιτήσεις που είχαν προβλεφθεί.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Warner Bros ενισχύθηκε σχεδόν 29% μετά την είδηση πως η Paramount Skydance ετοιμάζει πρόταση εξαγοράς για την απόκτηση της, όπως ανέφερε την Πέμπτη η Wall Street Journal. Η προσφορά, η οποία θα είναι σε μετρητά, θα αφορά ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών δικτύων και του κινηματογραφικού στούντιο, έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η εταιρεία του Ντέιβιντ Έλισον, Skydance, αγόρασε την Paramount Global έναντι 8,4 δισ. δολ. Ο Έλισον είναι γιος του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, της Oracle.