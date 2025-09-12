Πυρκαγιά στα Οινόφυτα Βοιωτίας - Σηκώθηκε ελικόπτερο

Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Οινόφυτα Βοιωτίας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η ύπαρξη πυλώνων μεταφοράς ρεύματος στην περιοχή δυσχέρανει το έργο των επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για διακοπή της ηλεκτροδότησης, ώστε οι πυροσβέστες να μπορέσουν να επιχειρήσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η διακοπή πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχημάτων, ενός ελικοπτέρου, καθώς και εθελοντών. Επιπλέον, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες που διατέθηκαν από τους ΟΤΑ της περιοχής και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

