ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 6,81% η Praude Asset Management και με 1,42% η Jefferies International

Μετοχικές μεταβολές των Praude Asset Management και Jefferies International ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ.

Η Praude Asset Management Limited προέβη στην αγορά 36.007 μετοχών της ΕΧΑΕ+0,29%, αξίας 248.760,49 ευρώ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η Hermes Linder Fun Sicav κατέχει το 5,46% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 6,81% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Praude Asset Management Limited.

Επίσης, η Jefferies International LtD με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ+0,29% ενημέρωσε για πωλήσεις 105.090 μετοχών της εταιρείας.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η Jefferies International LtD κατέχει το 1,42% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Τέλος, η Triton Asset Management ανακοίνωσε ότι λόγω απόκτησης μετοχών στις 10.09.2025 από τα αμοιβαία κεφάλαια TRITON A/K MIKTO & TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, κατέχει το 1,07% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 0,99% πριν τις συναλλαγές. Η γνωστοποίηση των συναλλαγών ΕΧΑΕ πραγματοποιείται με βάση το αρ. 24 του ν. 3461/2006 λόγω της δημόσιας πρότασης της Euronext για απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (ΕΧΑΕ) με ανταλλαγή μετοχών.