Η SoftBank αγοράζει μετοχές της Intel αξίας 2 δισ. δολαρίων.

Μετοχές αξίας 2 δισ. δολαρίων της Intel θα αποκτήσει η SoftBank σε μία αιφνιδιαστική συμφωνία προκειμένου να στηρίξει την αμερικανική εταιρεία που αντιμετωπίζει δυσκολίες ενώ παράλληλα υλοποιεί τις δικές της φιλοδοξίες στον κλάδο των τσιπ. Η είδηση έρχεται μία ημέρα μετά από δημοσίευμα του Bloomberg που ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδιο 10% στην Intel.

Πιο συγκεκριμένα, η SoftBank θα καταβάλει 23 δολάρια ανά μετοχή της Intel, με μία μικρή έκπτωση από την τιμή κλεισίματος της Δευτέρας στα 23,66 δολάρια. Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Intel ενισχύθηκε 6% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Με την εν λόγω επένδυση η SoftBank θα αποκτήσει περίπου το 2% της Intel, καθιστώντας την τον πέμπτο μεγαλύτερο μέτοχό της, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet. Πρόκειται για μία «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Intel η οποία δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και έχει επενδύσει πολλά χρήματα για να συνεχίσει να «στέκεται» στη βιομηχανία χωρίς να έχει εξασφαλίσει ακόμη κάποιον σημαντικό πελάτη.

«Ο Masa και εγώ συνεργαζόμαστε στενά εδώ και δεκαετίες και εκτιμώ την εμπιστοσύνη που δείχνει στην Intel με αυτή την επένδυση», δήλωσε ο Lip-Bu Tan, Διευθύνων Σύμβουλος της Intel, αναφερόμενος στον ιδρυτή της SoftBank, Masayoshi Son.

Τη περασμένη χρονιά, η μετοχή της Intel έχασε πάνω από το ήμισυ της αξίας της σημειώνοντας την χειρότερη επίδοση στην ιστορία της εταιρείας, η οποία έχει παρουσία πάνω από μισό αιώνα στην χρηματιστηριακή αγορά. Μέχρι στιγμής φέτος, η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 18% το 2025, σύμφωνα με το κλείσιμο της Δευτέρας.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image

tags:
Softbank
Intel
Μετοχές
Επενδύσεις
Τσιπ (ημιαγωγοί)

