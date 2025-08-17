Συνοδεία ντερ Λάιεν και Ευρωπαίων ηγετών η συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες. Μερτς, Μακρόν, Μελόνι, Στάρμερ, Ρούτε και Στουμπ επιβεβαίωσαν ότι θα ταξιδέψουν στην Ουάσινγκτον.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:12

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η ίδια και "άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες" θα ταξιδέψουν αύριο στην Ουάσιγκτον. Δεν διευκρίνισε ποιοι ηγέτες θα τη συνοδεύσουν στον Λευκό Οίκο. Πάντως ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στην συνάντηση. Το ίδιο έπραξε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Άλεξάντερ Στουμπ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Επίσης το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού Μαρκ Ρούτε θα παρίσταται στη συνάντηση.

«Σήμερα το απόγευμα, θα υποδεχτώ τον Ζελένσκι στις Βρυξέλλες», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν μέσω X (πρώην Twitter).

«Μαζί, θα συμμετάσχουμε στον Συνασπισμό των Προθύμων. Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο αύριο», πρόσθεσε.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Όπως έγινε γνωστό η πρόεδρος της Κομισιόν και ο Ουκρανός πρόεδρος θα συμμετάσχουν σε έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών. Στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα βιντεοδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε το Παρίσι.

Επιβεβαίωσε ο Μερτς

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε ότι θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας.

«Το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα», δηλώνει ο εκπρόσωπος του Καγκελάριου.

«Ο Καγκελάριος Μερτς θα συζητήσει την πορεία των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.»

«Οι συνομιλίες θα καλύψουν, μεταξύ άλλων, εγγυήσεις ασφάλειας, εδαφικά ζητήματα και τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας.»

«Αυτό περιλαμβάνει και τη διατήρηση της πίεσης μέσω κυρώσεων.»

Και ο Μακρόν στη συνάντηση

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι ο πιο πρόσφατος Ευρωπαίος ηγέτης που ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο από το γραφείο της Γαλλικής Προεδρίας:

«Οι ηγέτες θα επιδιώξουν τον συντονισμό μεταξύ των Ευρωπαίων και των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, που να διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ασφάλεια της Ευρώπης.»

Να μην επαναληφθεί ο Φεβρουάριος

Νωρίτερα το Politico ανέφερε ότι στο πλευρό του προέδρου της Ουκρανίας πιθανώς να βρίσκονται Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που διατηρούν καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Άλεξάντερ Στουμπ και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, ο λόγος είναι η επιθυμία των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας να αποφύγουν την προοπτική ο Τραμπ να «στριμώξει» τον Ζελένσκι και να υπάρξει μια επανάληψη της «άβολης» συνάντησης των δύο προέδρων, όπως συνέβη τον περασμένο Φεβρουάριο στον Λευκό Οίκο.

Φωτογραφία @AP