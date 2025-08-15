Η HSBC επιβεβαιώνει τις συζητήσεις με την CrediaBank για την HSBC Μάλτας

Σε αποκλειστικές συζητήσεις με την CrediaBank (πρώην Attica Bank) για την πώληση της πλειοψηφικής συμμετοχής της στην HSBC Bank Malta βρίσκεται η HSBC Holdings, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Έχοντας καταλήξει σε συμφωνία, οι συζητήσεις μεταξύ της HSBC και της CrediaBank θα εισέλθουν σε νέα φάση, καθώς οι σύμβουλοι και των δύο πλευρών διευθετούν τις λεπτομέρειες και αναμένουν την επίσημη έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές, προτού βάλουν υπογραφές.

Η διαπραγμάτευση θα είναι για περιορισμένη περίοδο, σημειώνεται στην ανακοίνωση και διευκρινίζεται ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία και ότι η στρατηγική αναθεώρηση που έχει ξεκινήσει παραμένει σε εξέλιξη.

Για τη συγκεκριμένη εξέλιξη είχε ενημερώσει εγκαίρως με δημοσίευμά του το insider.

Η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που έτρεξαν σε Μάλτα και Λονδίνο, με εμπιστευτικότητα και ταχύτητα, από την πλευρά της τράπεζας η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού και από την πλευρά των κύριων μετόχων ο Αλέξανδρος Εξάρχου.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί καταλύτη στην ανάπτυξη του μεγέθους της τράπεζας και δικαιώνει πλήρως όσους εμπιστεύθηκαν την δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία εξυγίανσης της, αλλά κυρίως το τολμηρό επιχειρηματικό εγχείρημα του Αλέξανδρου Εξάρχου της Thrivest Holding και πλέον βλέπουν τις σημαντικές υπεραξίες που δημιουργούνται (με σχεδόν διπλασιασμό της αξίας των μετοχών της Credia Bank) και τα κέρδη που προκύπτουν.

Στη σχετική ανακοίνωση, η HSBC Malta αναφέρει ότι ενημερώθηκε από την HSBC Holdings ότι «έχει ξεκινήσει αποκλειστικές συζητήσεις με την CrediaBank S.A. (πρώην Attica Bank) σχετικά με την πλειοψηφική συμμετοχή της στην τράπεζα».

Η HSBC Holdings ελέγχει το 70,03% της HSBC Bank Malta, με τις υπόλοιπες μετοχές να ανήκουν στο δημόσιο μέσω της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.

Η τράπεζα δήλωσε ότι η συμφωνία υπόκειται ακόμη στην έγκριση των ρυθμιστικών αρχών από την MFSA και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, «μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες από την σύναψη οποιασδήποτε δεσμευτικής συμφωνίας».

Παρόλο που δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι προχωρημένες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε συμφωνία εξαγοράς, πηγές ανέφεραν στους Times of Malta ότι δεν προβλέπουν σημαντικά εμπόδια στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η CrediaBank φέρεται να σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά με δικούς της πόρους.

Η ανακοίνωση της CrediaBank

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «CrediaBank») επιβεβαιώνει ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings plc (“HSBC”) και έχει επιλεγεί ως προτιμητέος επενδυτής αναφορικά με τη δυνητική απόκτηση ποσοστού 70.03% κυριότητας HSBC στην HSBC Bank Malta p.l.c.

(«HSBC Malta»).

Κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης δεν έχει συναφθεί συμφωνία και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι διενεργούμενες συζητήσεις θα καταλήξουν στην κατάρτιση οριστικής συμφωνίας συναλλαγής. Τυχόν δυνητική συναλλαγή θα τελεί υπό όρους, μεταξύ των οποίων και η λήψη εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της.