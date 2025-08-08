Wall Street: Ισχυρά κέρδη στην εβδομάδα - Νέο ρεκόρ για τον Nasdaq

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow βρέθηκε υψηλότερα κατά 1,4% και ο S&P 500 κατά 2,5%, ενώ ο Nasdaq κατά 3,9%.

Με νέο ρεκόρ για τον Nasdaq ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Παρασκευής στη Wall Street με τους τρεις δείκτες να καταγράφουν ισχυρά κέρδη στην εβδομάδα.

Αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,47% στις 44.175,61 μονάδες παρά τις χθεσινές απώλειες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,78% στις 6.389,45 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq με άνοδο 0,98% ανήλθε στις 21.450,02 μονάδες κατακτώντας ακόμη ένα ιστορικό υψηλό.

Ώθηση τόσο στον τεχνολογικό κλάδο του S&P 500 όσο και στον Nasdaq έδωσε ο τίτλος της Apple που σημείωσε άνοδο 4% την Παρασκευή και επιδόθηκε σε ράλι 13% αυτή την εβδομάδα, έπειτα από την ανακοίνωση της εταιρείας για επένδυση 600 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ σε ορίζοντα τετραετίας.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow βρέθηκε υψηλότερα κατά 1,4% και ο S&P 500 κατά 2,5%, ενώ ο Nasdaq κατά 3,9%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Under Armour έκανε «βουτιά» σχεδόν 17,92%, αφότου προέβλεψε πως η πτώση των πωλήσεών της θα επιδεινωθεί αυτό το τρίμηνο καθώς ο υψηλός πληθωρισμός και η αβεβαιότητα για τους δασμούς επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία δυσκολεύεται με τη χαμηλή ζήτηση τα τελευταία δύο χρόνια και οι προσπάθειες αναζωογόνησής της έχουν αντιμετωπίσει περισσότερα εμπόδια τους τελευταίους μήνες λόγω των μεταβαλλόμενων δασμολογικών συντελεστών της κυβέρνησης Τραμπ.

Επιπλέον, άνω του 10% υποχώρησε η μετοχή της Pinterest, μετά τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου που ανακοίνωσε μετά το «καμπανάκι» της Πέμπτης. Ειδικότερα, ανακοίνωσε κέρδη 33 σεντς ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 35 σεντς ανά μετοχή με έσοδα 998 εκατ. δολαρίων άνω από την εκτίμηση για 975 εκατ. δολάρια. Οι πωλήσεις της Pinterest στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 38,76 εκατ. δολάρια, από 8,9 εκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο κατά την ίδια περίοδο.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η είδηση ότι ΗΠΑ και Ρωσία επεξεργάζονται μία συμφωνία για ειρήνη στην Ουκρανία η οποία θα «κλείδωνε» τη ρωσική κατοχή σε εδάφη που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της.

Παράλληλα, οι επενδυτές επεξεργάζονται δημοσίευμα της Πέμπτης που θέλει για φαβορί στην προεδρία της Fed τον Κρίστοφερ Γουόλερ όσο και την ανακοίνωση του Τραμπ για τον εκλεκτό του που θα αντικαταστήσει την παραιτηθείσα Κούγκλερ στο ΔΣ της FOMC.