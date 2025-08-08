Under Armour: Προβλέπει ισχυρή πτώση πωλήσεων στο τρίμηνο - Απώλειες 20% για τη μετοχή

«Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι, ένα χρόνο μετά το σχέδιο αναδιάρθρωσής της, εξακολουθούν να υπάρχουν ελάχιστα σημάδια αντιστροφής της μείωσης των εσόδων και των δυσκολιών κερδοφορίας στον ορίζοντα», επεσήμανε ο αναλυτής της Emarketer, Σκάι Κανάβες.

Η πτώση των πωλήσεων της Under Armour θα επιδεινωθεί αυτό το τρίμηνο, όπως προβλέπει η ίδια, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός και η αβεβαιότητα για τους δασμούς επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η μετοχή της προσυνεδριακά να κατρακυλά 20%.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία δυσκολεύεται με τη χαμηλή ζήτηση τα τελευταία δύο χρόνια και οι προσπάθειες αναζωογόνησής της έχουν αντιμετωπίσει περισσότερα εμπόδια τους τελευταίους μήνες λόγω των μεταβαλλόμενων δασμολογικών συντελεστών της κυβέρνησης Τραμπ.

Η Under Armour, με έδρα το Μέριλαντ, είχε επαναφέρει τον ιδρυτή της, Kέβιν Πλανκ ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Μάρτιο του 2024 ώστ5ε για να επανεκκινήσει την επιχείρηση. Τον Μάιο, ανακοίνωσε σχέδια για αύξηση των τιμών για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις των δασμών, θέτοντας περαιτέρω σε κίνδυνο τη ζήτηση, καθώς οι πελάτες αναζητούν φθηνότερες επιλογές.

«Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι, ένα χρόνο μετά το σχέδιο αναδιάρθρωσής της, εξακολουθούν να υπάρχουν ελάχιστα σημάδια αντιστροφής της μείωσης των εσόδων και των δυσκολιών κερδοφορίας στον ορίζοντα», επεσήμανε ο αναλυτής της Emarketer, Σκάι Κανάβες.

Η εταιρεία προέβλεψε μείωση μεταξύ 6% και 7% στα έσοδα του τρέχοντος τριμήνου, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για πτώση 2,9%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Αναμένει ότι το τριμηνιαίο ακαθάριστο περιθώριο κέρδους θα μειωθεί κατά 340 έως 360 μονάδες βάσης λόγω πιθανών προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού που σχετίζονται με τους δασμούς, αλλά οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και η άνοδος του κόστους θα μετριάσουν την πτώση.

Για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 4% στα 1,13 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 2 σεντς ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 3 σεντς/μτχ.