Κούρεμα οφειλών 4,88 δισ. ευρώ μέσω Εξωδικαστικού - Πόσα και τι δάνεια ρύθμισαν οι servicers

Ιστορικό υψηλό, ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού, τον Νοέμβριο. Κούρεμα 4,88 δισ. ευρώ από την έναρξη του μηχανισμού. Τι έκαναν οι εταιρείες διαχείρισης.

Ιστορικό υψηλό, τόσο σε επίπεδο πλήθους, όσο και σε επίπεδο ποσών ρυθμίσεων οφειλών, καταγράφηκε στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού, τον Νοέμβριο, φτάνοντας τις 2.450 ρυθμίσεις για συνολικό ποσό οφειλής 598,63 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι επιτυχείς ρυθμίσεις μέσω του Εξωδικαστικού φτάνουν τις 48.414 για οφειλές 15,26 δισ. ευρώ. Σε υψηλά επίπεδα συνέχισαν και οι νέες αιτήσεις καθώς και οι οριστικές υποβολές αιτήσεων που διαμορφώθηκαν σε 6.656 και 3.490 αντιστοίχως. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 126,84 χιλ. αιτήσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές 55,22 δισ. ευρώ. Το 64,7% του πλήθους αιτήσεων αφορά ολοκληρωμένα αιτήματα και το 20,79% βρίσκεται σε στάδιο αρχικής υποβολής.

Η πλειοψηφία των αιτήσεων (38,4%) βρίσκεται στο εύρος οφειλής 50 χιλ. - 200 χιλ. ευρώ, ενώ οι οφειλές που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ αθροίζονται σε 31,2 δισ. ευρώ και αποτελούν το 56,5% του συνόλου των οφειλών του Εξωδικαστικού. Επιπλέον, μόνο το 8,4% των οφειλών είναι ενήμερο.

Επιπλέον, οφειλές ύψους 4,88 δισ. ευρώ έχει διαγράψει ο μηχανισμός, δίνοντας μέσο «κούρεμα» άνω του 30% για σχεδόν τις μισές περιπτώσεις οφειλών προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων. Ειδικότερα, «κούρεμα» οφειλής άνω του 50% έχει λάβει το 32,5% των οφειλετών, ενώ διαγραφή χρέους μεταξύ 30% - 50% έχει λάβει το 15,9% αυτών. Υψηλό είναι και το ποσοστό των οφειλετών που δεν έχει λάβει κούρεμα, ήτοι 32,26%, ενώ το 11,77% έχει δει διαγραφή από 10% - 30% και το 7,57% μονοψήφια ποσοστά.

Η εγκρισιμότητα για το μήνα Οκτώβριο από τους δέκα πιστωτές με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, διαμορφώθηκε στο 81% κατά μέσο όρο. Τα υψηλότερα ποσοστά εγκρισιμότητας έχουν οι QQuant (98%), Intrum (95%) και Veraltis (89%). Oι ρυθμίσεις δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, διαμορφώθηκαν στα 355 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, για 5.300 οφειλέτες.

Οι τέσσερις μεγαλύτεροι servicers, δηλαδή, Cepal, doValue, Intrum και QQuant κατέχουν σχεδόν το 90% των υπό διαχείριση «κόκκινων» δανείων ύψους 79,7 δισ. ευρώ. Tο μεγαλύτερο μερίδιο, ήτοι 32,2% βρίσκεται στα χέρια της Cepal, με την doValue να ακολουθεί στο 30,8%, την Intrum στο 25,4% και την QQuant στο 4,1%.

Στο μεγαλύτερο ποσό ρυθμίσεων προχώρησε η Cepal, ύψους 130,22 εκατ. ευρώ. Από τις ρυθμίσεις αυτές, διμερείς για κάθε τύπο δανείου είναι ρυθμίσεις 47,31 εκατ. ευρώ, ενώ ρυθμίσεις 82,82 εκατ. ευρώ αφορούν δάνεια του νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010). Ακολουθεί η DoValue με ρυθμίσεις 129,14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, ποσό 105,62 εκατ. αφορούν διμερείς και 23,53 εκατ. του ν. Κατσέλη. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η QQuant με ρυθμίσεις 58,26 εκατ. ευρώ, με τις διμερείς να καταλαμβάνουν τα 43,21 εκατ. ευρώ και του νόμου Κατσέλη 14,76 εκατ. ευρώ. Η Intrum επίσης προχώρησε σε ρυθμίσεις ύψους 37,35 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, εκ των οποίων τα 28 εκατ. ήταν διμερείς.

Το 47% των ρυθμίσεων (σε ποσά) αφορά οφειλές στεγαστικών δανείων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους ρυθμίστηκαν από Cepal και doValue. Συνολικά, 60,04 εκατ. ευρώ σε στεγαστικά ρυθμίστηκαν από την πρώτη και 60,27 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη.

Ως προς τα καταναλωτικά, τη μερίδα του λέοντος σε επίπεδο ρυθμίσεων, κατέχει η Intrum με ρυθμίσεις ύψους 19,81 εκατ. ευρώ και η QQuant, με ρυθμίσεις 15,71 εκατ. ευρώ.