Στις κορυφαίες τραπεζικές επιλογές της Goldman Sachs η Alpha Bank

Στα κορυφαία trades για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο για τη νέα χρονιά εντάσσει τη μετοχή της Alpha Bank η Goldman Sachs, θέλοντας να παίξει το στοίχημα της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας και της άκρως ελκυστικής αποτίμησης με την οποία διαπραγματεύεται η τράπεζα.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές στρατηγικής του επενδυτικού οίκου, τα καθαρά έσοδα από τόκους για τις ελληνικές τράπεζες πιθανότατα να έχουν φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο και πλέον αναμένουν σταδιακή ανάκαμψη από το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και μετά. Επιπλέον, αναμένουν ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα υποστηριχθούν από τη συνεχιζόμενη ισχυρή πιστωτική επέκταση με απόδοση, η οποία θα τροφοδοτείται κυρίως από τα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ παράλληλα θα αρχίσει να υπάρχει κάποια στήριξη από καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια.

Οι αναλυτές έχουν θέσει μέση ετήσια αύξηση δανείων 8% για την Ελλάδα μεταξύ 2025-2027, πολύ υψηλότερο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το consensus μέσω Visible Alpha έχει 14% ROTE, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις του οίκους. Δεδομένης της ετήσιας αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 15%+, η μετοχή φαίνεται ακραία ελκυστική με P/E στο 6,9x για το 2027.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν «πρόκειται μια μια πολύ πιο ελκυστική επιλογή για επέκταση των BS από το αναπτυξιακό στόρι των ισπανικών τραπεζών».

Στα κορυφαία trades του οίκου, μέσω στρατηγικής stock picking στις τράπεζες εντάσσονται για διαφορετικούς λόγους, Barclays, Societe, UniCredit, Lloyds.