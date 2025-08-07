Pinterest: Έχασε την πρόβλεψη για τα κέρδη β' τριμήνου - Διψήφια πτώση για τη μετοχή

Ειδικότερα, ανακοίνωσε κέρδη 33 σεντς ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 35 σεντς ανά μετοχή με έσοδα 998 εκατ. δολαρίων άνω από την εκτίμηση για 975 εκατ. δολάρια.

Πτώση 12% σημειώνει η μετοχή της Pinterest στις μετασυνεδριακές συναλλαγές την Παρασκευή μετά τα οικονομικά μεγέθη του δεύτερου τριμήνου.

Οι πωλήσεις της Pinterest στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 38,76 εκατ. δολάρια, από 8,9 εκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο κατά την ίδια περίοδο.

Η Pinterest δήλωσε ότι οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου θα κυμανθούν μεταξύ 1,033 δισ. δολαρίων και 1,053 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,025 δισ. δολάρια.

Δήλωσε ότι είχε 578 εκατ. μηνιαίους ενεργούς χρήστες παγκοσμίως το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 574,5 εκατ. που προέβλεπε η StreetAccount

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) ήταν ύψους 251 εκατ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της StreetAccount που έκαναν λόγο για 233 εκατ. δολάρια.

«Είμαι περήφανος για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου μας — επιτυγχάνοντας αύξηση εσόδων 17% και ένα ακόμη τέταρτο ρεκόρ χρηστών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pinterest, Μπιλ Ρέντι. «Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που η Gen Z έχει αυξηθεί σε πάνω από το ήμισυ της βάσης χρηστών μας» πρόσθεσε.