Foot Locker: Πώς προχωρά η ανάπτυξη του δικτύου στην Ελλάδα - Τα καταστήματα

Ανεβάζουν ταχύτητα οι επενδύσεις του ομίλου Fourlis στην αγορά των αθλητικών. Έξι πλέον τα καταστήματα Foot Locker στη χώρα μας. Πού βρίσκονται.

Ανεβάζουν ταχύτητα οι επενδύσεις του ομίλου Fourlis στην αγορά των αθλητικών ειδών, καθώς αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του σε έναν άκρως δυναμικό και γεμάτο προοπτικές κλάδο.

Στόχος είναι δε η συμπληρωματική ανάπτυξη τόσο των καταστημάτων Intersport, όσο και του νέου project που αφορά στη συμφωνία με τη Foot Locker.

Έξι πλέον τα καταστήματα Foot Locker στην Ελλάδα

Ο όμιλος Fourlis προχωρά με σταθερά βήματα στην ανάπτυξη του δικτύου Foot Locker, εγκαινιάζοντας νέα καταστήματα σε στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια.

Στη χώρα μας ο όμιλος διαθέτει ένα δίκτυο έξι καταστημάτων Foot Locker και δη στο κέντρο της Αθήνας (Ερμού 45Β), το Μαρούσι (Τhe Mall Athens), το Χαλάνδρι (Ανδρέα Παπανδρέου), τη Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos), τη Λάρισα (Παναγούλη 11-13) και το Ηράκλειο Κρήτης (Δαιδάλου 26).

Το πρώτο κατάστημα Reimagined Evolution στην Ελλάδα

Το κατάστημα στο Χαλάνδρι άνοιξε στις 27 Νοεμβρίου και αφορά στο πρώτο κατάστημα Reimagined Evolution στην Ελλάδα.

Το νέο flagship κατάστημα αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή της νέας retail φιλοσοφίας της Foot Locker: ενός διεθνώς αναγνωρισμένου concept που συνδυάζει σύγχρονο design, ψηφιακές τεχνολογίες και εμπειρίες που χτίζουν πραγματική σχέση με την κοινότητα. Είναι το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα που φέρνει αυτή τη νέα προσέγγιση, με στόχο να αναβαθμίσει την εμπειρία αγορών, να ενισχύσει τη σύνδεση με τους sneaker fans και να προσφέρει υπηρεσίες νέας γενιάς.

Ο χώρος έχει σχεδιαστεί για να κάνει την ανακάλυψη προϊόντων πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Η διάταξή του καθοδηγεί φυσικά τον επισκέπτη, ενώ ειδικές ζώνες στην είσοδο παρουσιάζουν νέες και αποκλειστικές κυκλοφορίες, ώστε πάντα να υπάρχει κάτι καινούριο για εξερεύνηση. Παράλληλα, το δυναμικό brand storytelling αναδεικνύει με ζωντάνια τα brands με τα οποία συνεργάζεται η Foot Locker, βοηθώντας τους πελάτες να κατανοήσουν γρήγορα τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη κάθε προϊόντος.

Στην «καρδιά» του καταστήματος βρίσκεται η Communal Try-On Area - ένας ανοιχτός και φιλόξενος χώρος που ενθαρρύνει τους επισκέπτες να δοκιμάζουν styles, να συζητούν και να μοιράζονται ιδέες. Η περιοχή αυτή ξεπερνά τα όρια της κλασικής δοκιμής προϊόντων και λειτουργεί ως σημείο συνάντησης, ανακάλυψης και σύνδεσης, αναδεικνύοντας μια σύγχρονη retail φιλοσοφία όπου προϊόντα, άνθρωποι και κουλτούρα συνυπάρχουν.

Τα δε καταστήματα στο Ηράκλειο της Κρήτης και τη Λάρισα άνοιξαν τον περασμένο Σεπτέμβριο και Αύγουστο, αντίστοιχα.

Η επέκταση στη Ρουμανία

Τον περασμένο Ιούνιο, μάλιστα, εγκαινιάστηκε νέο κατάστημα Foot Locker στο Ιάσιο της Ρουμανίας, πόλη με ιδιαίτερη εμπορική σημασία, ενώ η παρουσία στη χώρα ενισχύθηκε περαιτέρω με το λανσάρισμα του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη ρουμανική αγορά.

Συνολικά ο όμιλος Fourlis αναπτύσσει σήμερα 13 φυσικά καταστήματα Foot Locker. Έξι στην Ελλάδα, τέσσερα στη Ρουμανία και τρία στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, αναπτύσσει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και μία στη Ρουμανία.

Το deal με τη Foot Locker

Ήταν Αύγουστος του 2024 όταν ο όμιλος Fourlis ανακοίνωσε την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Foot Locker σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και τη σύναψη συμφωνιών αδειοδότησης (licensing agreements) για την επέκταση του δικτύου της Foot Locker στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και δη σε Βουλγαρία, Κύπρο, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο.

Ο όμιλος Fourlis στοχεύει στη λειτουργία περισσότερων από 100 καταστημάτων στις οκτώ χώρες, παράλληλα με το άνοιγμα οκτώ ηλεκτρονικών καταστημάτων, σε ορίζοντα επταετίας, με τα 30 εξ αυτών να αφορούν στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο στόχος που τίθεται σε ορίζοντα δεκαετίας, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο των 100 και πλέον καταστημάτων Foot Locker, αφορά σε κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατ. ευρώ.

Η συνολική δε επένδυση για τον όμιλο, από τη νέα συνεργασία στην αγορά των αθλητικών ειδών, δεν αποκλείεται να φτάσει στη δεκαετία τα 80 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί εδώ ότι η κατηγορία αθλητικών ειδών του ομίλου Fourlis περιλαμβάνει επίσης 124 καταστήματα Intersport ως εξής: 66 καταστήματα στην Ελλάδα, 40 στη Ρουμανία, 12 στη Βουλγαρία και έξι στην Κύπρο, καθώς και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλες τις χώρες.

Αύξηση 20,7% στις πωλήσεις των αθλητικών ειδών

Όπως δε προκύπτει από τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου Fourlis, o κλάδος των αθλητικών ειδών (Intersport και Foot Locker) κατέγραψε πωλήσεις 157,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2025 σημειώνοντας αύξηση 20,7% έναντι πωλήσεων ύψους 130,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2024.

Οι πωλήσεις διατήρησαν ισχυρή δυναμική κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αύξηση 6,1% στο πρώτο τρίμηνο του 2025 η οποία επιταχύνθηκε σε 22,1% στο δεύτερο τρίμηνο και σε 30,8% στο τρίτο τρίμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα της αυξημένης μετατροπής επισκεψιμότητας σε πωλήσεις, της διευρυμένης προϊοντικής γκάμας, της ενδυνάμωσης των συνεργασιών με κορυφαία brands, καθώς και της συνεισφοράς από την επέκταση του δικτύου καταστημάτων.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 22,0% στα 72,9 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο κέρδους να βελτιώνεται σε 46,2% από 45,7%, ως αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης της διαχείρισης αποθεμάτων, του ευνοϊκότερου μείγματος προϊόντων, του χαμηλότερου κόστους πωληθέντων λόγω αυξημένων αγορών και των συνεργειών που προκύπτουν από τη συνεργασία του ομίλου με τη Foot Locker.

Το EBIT αυξήθηκε σημαντικά σε 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, με το περιθώριο EBIT να διαμορφώνεται σε 2,7% έναντι 0,9%, αποτυπώνοντας τόσο την αύξηση πωλήσεων όσο και τη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα.