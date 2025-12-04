Πολιτική | Διεθνή

Εντός της ημέρας η συνάντηση Γουίτκοφ με τον Ουκρανό διαπραγματευτή στη Φλόριντα

Η συνάντηση, που θα γίνει στο Μαϊάμι, ακολουθεί τη διαβεβαίωσε του αμερικανού προέδρου χθες πως ο ρώσος ομόλογός του θέλει να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, θα συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στη Φλόριντα, μετά τη συνάντησή τους προχθές Τρίτη στη Μόσχα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε χθες Τετάρτη αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

