Οικονομία | Διεθνή

Στίβεν Μίραν: Ο εκλεκτός του Τραμπ για τη θέση της Κούγκλερ στο ΔΣ της Fed

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στίβεν Μίραν: Ο εκλεκτός του Τραμπ για τη θέση της Κούγκλερ στο ΔΣ της Fed
Ο Μίραν θα εκτίσει τη θητεία του Κούγκλερ, η οποία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026.

Τον Στίβεν Μίραν, Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων των ΗΠΑ επέλεξε o Nτόναλντ Τραμπ ως εκλεκτό του για να υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, αντικαθιστώντας την Αντριάνα Κούγκλερ η οποία παραιτήθηκε την Παρασκευή.

Ο Μίραν θα εκτίσει τη θητεία του Κούγκλερ, η οποία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026.

«Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να αναζητούμε έναν μόνιμο αντικαταστάτη», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social, υποδεικνύοντας ότι ο υποψήφιος για την πλήρη 14ετή θητεία στο διοικητικό συμβούλιο θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος και ο Μίραν μπορεί απλώς να έχει υπηρεσιακό ρόλο.

«Είναι μαζί μου από την αρχή της δεύτερης θητείας μου και η εμπειρία του στον κόσμο των οικονομικών είναι απαράμιλλη - θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Συγχαρητήρια Στίβεν!» πρόσθεσε ο Τραμπ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο Βιρτζ σκοράρει και η Bayer βάζει αυτογκόλ - Τα «ψιλά γράμματα» στην μεταγραφή του αιώνα

Οι αποκαλύψεις περί ανύπαρκτων ελέγχων στην αγορά βιολογικών προϊόντων

Προς πώληση για 3,45 εκατ. ευρώ ιδιωτικό νησί - φρούριο στην Ουαλία

tags:
Fed
Ντόναλντ Τραμπ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider