Στίβεν Μίραν: Ο εκλεκτός του Τραμπ για τη θέση της Κούγκλερ στο ΔΣ της Fed

Τον Στίβεν Μίραν, Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων των ΗΠΑ επέλεξε o Nτόναλντ Τραμπ ως εκλεκτό του για να υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, αντικαθιστώντας την Αντριάνα Κούγκλερ η οποία παραιτήθηκε την Παρασκευή.

Ο Μίραν θα εκτίσει τη θητεία του Κούγκλερ, η οποία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026.

«Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να αναζητούμε έναν μόνιμο αντικαταστάτη», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social, υποδεικνύοντας ότι ο υποψήφιος για την πλήρη 14ετή θητεία στο διοικητικό συμβούλιο θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος και ο Μίραν μπορεί απλώς να έχει υπηρεσιακό ρόλο.

«Είναι μαζί μου από την αρχή της δεύτερης θητείας μου και η εμπειρία του στον κόσμο των οικονομικών είναι απαράμιλλη - θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Συγχαρητήρια Στίβεν!» πρόσθεσε ο Τραμπ