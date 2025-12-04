Σε θέση μάχης χιλιάδες αγρότες - Κλειστοί δρόμοι και νέες αποφάσεις στα οδοφράγματα

Εντείνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους, στήνοντας μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες και αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των τρακτέρ που συμμετέχουν.

Με αιχμή τις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία, όπου η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65 παραμένουν κλειστοί, τα μπλόκα επεκτείνονται πλέον στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, με κλειστούς δρόμους, παρακαμπτήριες διαδρομές, μπλόκα προς την αστυνομία και συγκεντρώσεις από άλλες επαγγελματικές ομάδες να συνθέτουν την εικόνα μιας πανελλαδικής αγροτικής πίεσης που εντείνεται ώρα με την ώρα.

Κλειστό τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Κομοτηνή

Πριν από λίγη ώρα διακόπηκε η κυκλοφορία σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στη Κομοτηνή.

Συγκεκριμένα, από τις 10 το πρωί -και μέχρι νεωτέρας- διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός», από τον Ανατολικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 567+500) έως και τον Δυτικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 561+500) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές - παρακαμπτήριες διαδρομές ως ακολούθως:

- Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Εγνατίας οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, θα εκτρέπονται στον ανατολικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και θα διέρχονται από την πόλη της Κομοτηνής κινούμενα διαδοχικά μέσω των οδών Κωνσταντινουπόλεως - Ι. Σισμάνογλου - Ζυμβρακάκη - Κουρτίδη - Κοσμίου - Πρωταγόρα - Π. Τσαλδάρη - Κακουλίδου - Συμεωνίδου - Υψηλάντου - Μακαρίου Γ. και Μεραρχίας Σερρών. Εν συνεχεία θα εισέρχονται στην Ε.Ο. Κομοτηνής - Ξάνθης και διαμέσω αυτής, θα επανεισέρχονται στην Εγνατία Οδό, ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση, είτε μέσω του δυτικού κόμβου εξόδου Κομοτηνής είτε:

- τα οχήματα ελαφρύτερα των 3,5 τόνων μέσω του Α/Κ Ιάσμου και

- τα οχήματα βαρύτερα των 3,5 τόνων μέσω του Α/Κ Βαφέικων - Ανατολικού Ξάνθης.

Επίσης, κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την δυτική Αχαΐα, με αφορμή την τελετή παράδοσης στη κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος της περιοχής Μιντιλόγλι, της Πάτρας.

Αρχικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Στην συνέχεια κινήθηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών - Πύργου, με προορισμό το Μιντολόγλι, συνοδεία αστυνομικής δύναμης.

Τα αγροτικά αυτοκίνητα σταμάτησαν στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής, όπου υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους στον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα.

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε Ερύμανθο, Αιγιάλεια, Αιτωλοακαρνανία, Άκτιο και Αγγελόκαστρο, με καθημερινές συνεδριάσεις για τον καθορισμό της στρατηγικής.

Σημειώνεται πως χθες στο Κιάτο επικράτησε ένταση όταν περίπου 200 αγρότες προσπάθησαν να αποκλείσουν την Ολυμπία Οδό και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Έγινε χρήση χημικών και ο δρόμος έμεινε κλειστός για περίπου μία ώρα.

Καλπάκι

Ο δρόμος στο Καλπάκι άνοιξε πλήρως λίγο μετά τις 22:00 χθες το βράδυ. Οι αγρότες είχαν κρατήσει το σημείο κλειστό για αρκετές ώρες και το συντονιστικό τους αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις τους.

Διόδια Μαλγάρων

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες συνεχίζουν να κρατούν κλειστό το ρεύμα της ΠΑΘΕ προς Αθήνα, ενώ δηλώνουν πως δεν πρόκειται να το ανοίξουν πριν ολοκληρώσουν την κινητοποίησή τους. Συμβολικά κλείνουν κάποιες ώρες και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν χτες ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί καθώς και παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και έφτασαν στο μπλόκο με κοινή μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας.

Μπλόκο Νίκαιας Λάρισας

Στη Νίκαια, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα της χώρας, ο αριθμός των τρακτέρ αυξάνεται καθημερινά, κρατώντας κλειστή την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο συγκεκριμένο σημείο. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, έπειτα από αποφάσεις της Τροχαίας.

Λόγω κακοκαιρίας δεν αναμένονται νέες δράσεις έως την Κυριακή, όμως από την επόμενη εβδομάδα εξετάζονται συλλαλητήρια σε κέντρα πόλεων και αποκλεισμοί παράδρομων.

Σήμερα, Πέμπτη 4/12, αντιπροσωπεία του μπλόκου θα βρεθεί στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου δικάζονται οι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια στη Νίκαια.

Σε συνέλευση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης, με στόχο τον συλλογικό σχεδιασμό της συνέχειας των κινητοποιήσεων, υπογράμμισαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τον αγώνα.

Η στήριξη προς τις κινητοποιήσεις διευρύνεται, αφού χθες στο σημείο βρέθηκαν οδηγοί ταξί, αντιπροσωπεία παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών Λάρισας, δηλώνοντας ότι τα προβλήματα είναι κοινά.

Χθες το απόγευμα κλιμάκιο γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας εξέφρασε επίσης αλληλεγγύη και δήλωσαν ότι οι υγειονομικοί στηρίζουν τον αγώνα των παραγωγών.

Προμαχώνας

Οι αγρότες έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα μετά από πολύωρη προσπάθεια. Την Πέμπτη στις 12:00 θα αποφασίσουν αν και για πόσο θα κλείσουν το τελωνείο. Υπάρχουν εισηγήσεις για αποκλεισμό μόνο των φορτηγών με αγροτικά προϊόντα, αλλά και προτάσεις για καθολικό κλείσιμο. Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία βουλγαρικών τηλεοπτικών σταθμών που καλύπτουν την κινητοποίηση.

Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε τη διενέργεια ΕΔΕ για το περιστατικό που συνέβη χθες όπου κλούβα των ΜΑΤ κινήθηκε μετά από αναστροφή προς αγροτικό μπλόκο και σχεδόν εμβόλισε τα τρακτέρ και τους αγρότες που ήταν στο σημείο, επί του οδοστρώματος και προσπαθούσαν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Παραμένουν τα μπλόκα σε Καρδίτσα και Τρίκαλα

Στον κόμβο της Καρδίτσας, στο μπλόκο του Ε-65, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 2.000 αγροτικά μηχανήματα.

Οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν στήσει το μπλόκο πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα δηλώνοντας ότι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Οι αγρότες σήμερα θα βρεθούν στα δικαστήρια της Λάρισας, ενώ αύριο θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας.

Από χθες το μεσημέρι οι αγρότες των Τρικάλων έστησαν μπλόκο στα διόδια του Λόγγου, λίγο έξω από το κέντρο των Τρικάλων, αφού ανέβηκαν με τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό και απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες των Τρικάλων δηλώνουν ότι τις επόμενες μέρες το μπλόκο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, με τρακτέρ από τα γειτονικά χωριά.

Εύζωνοι

Μετά τις 21:30 άνοιξε το τελωνείο των Ευζώνων, όπου οι αγρότες επέτρεπαν ούτως ή άλλως τη διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Το μπλόκο, το οποίο είχε στηθεί την 1η Δεκεμβρίου, ενισχύεται καθημερινά και αύριο αναμένονται επιπλέον τρακτέρ από τα Γιαννιτσά.