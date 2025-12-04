Μακρόν σε Σι: Καθοριστική η συνεργσία της Κίνας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Μακρόν παρότρυνε, να «ξεπεραστούν» οι διαφωνίες των δυο χωρών. Από τη μεριά του ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πως θέλει να γίνει «πιο σταθερή» η διμερής σχέση με τη Γαλλία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο πως είναι «καθοριστική» η συνεργασία της Κίνας στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στον κόσμο», «η Ουκρανία και διάφορες άλλες περιοχές του κόσμου πλήττονται από τον πόλεμο. Η δυνατότητα να εργαστούμε από κοινού (σ.σ. για να τερματιστούν οι συρράξεις) είναι καθοριστική», έκρινε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Επιπλέον, ο Μακρόν παρότρυνε, να «ξεπεραστούν» οι διαφωνίες των δυο χωρών για διάφορα ζητήματα.

«Έχουμε - το γνωρίζουμε - πολλές αποκλίνουσες απόψεις, έχουμε ενίοτε διαφωνίες», όμως ταυτόχρονα «έχουμε την ευθύνη να φροντίζουμε να ξεπεραστούν, να βρίσκουμε μηχανισμούς συνεργασίας, επίλυσης διαφορών, για να υπάρξει η αποτελεσματική πολυμερής συνεργασία στην οποία πιστεύουμε», σημείωσε ο κ. Μακρόν.

Ο Σι επιδιώκει «πιο σταθερή» σχέση με τη Γαλλία

Από τη μεριά του ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πως θέλει να γίνει «πιο σταθερή» η διμερής σχέση με τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν στο Πεκίνο.

Ο κ. Σι διαβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του εννοεί να συνεργαστεί με τη Γαλλία για να «αποκλειστεί οποιαδήποτε παρεμβολή» και προκειμένου «να γίνει η γενική στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τη Γαλλία πιο σταθερή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ