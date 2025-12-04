Οικονομία | Ελλάδα

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού
Η παρέμβαση έχει ως στόχο να καταστεί η υποδομή επισκέψιμη και να αποτελέσει πυρήνα οικιστικής, πολιτιστικής, τουριστικής και ευρύτερης ανάπτυξης της περιοχής.

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-27, η ανακαίνιση και επανάρχηση του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας, με συνολική δημόσια δαπάνη 1.973.294 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη μετατροπή αυτού του εμβληματικού κτιρίου, το οποίο επί σειρά ετών παραμένει αναξιοποίητο, σε κέντρο πολιτισμού, μάθησης και ενημέρωσης, που, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει, εκθεσιακό χώρο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εργαστήρια και χώρους αναψυχής. Στην κατεύθυνση αυτή, θα πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες χωματουργικές, οικοδομικές και ηλεκτρομηχανικές εργασίες, καθώς και παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης.

Η παρέμβαση έχει ως στόχο να καταστεί η συγκεκριμένη υποδομή επισκέψιμη από το κοινό και να αποτελέσει πυρήνα οικιστικής, πολιτιστικής, τουριστικής και ευρύτερης ανάπτυξης της περιοχής.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επέστρεψε - Φουλ επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και ηγεσίες μικροκομματιδίων - Ζητά επανίδρυση και οργανωτική υπόσταση της δημοκρατικής παράταξης

Επίδομα θέρμανσης: Τα SOS της τελευταίας στιγμής - Έρχεται η προκαταβολή

Εφορία: Από ελεγκτικό κόσκινο εκατοντάδες φάκελοι μεταβίβασης πρώτης κατοικίας και χρηματικές γονικές παροχές

tags:
ΕΣΠΑ
Νίκος Παπαθανάσης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider