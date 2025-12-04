Βιομηχανικό ρεύμα: Σε τρεις πυλώνες η στήριξη - Η «δεξαμενή» των δικαιούχων

Υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΕΝ επιβεβαιώνουν ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν σύντομα. Από τα δικαιώματα CO2 η χρηματοδότηση.

Πολύ σύντομα θα κλειδώσουν και οι τελευταίες λεπτομέρειες αναφορικά με το σχήμα ελάφρυνσης των παραγωγικών επιχειρήσεων από το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ανακοινωθούν τα μέτρα. Αυτό επισημαίνουν υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΕΝ, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που μετέφεραν χθες στο Insider.gr κύκλοι της βιομηχανίας, σύμφωνα με τους οποίους το «σήμα» του υπουργείου είναι πως τα αποκαλυπτήρια βρίσκονται προ των πυλών.

Τα ίδια στελέχη του ΥΠΕΝ επιβεβαιώνουν ότι βασικός πυλώνας του σχήματος θα είναι το ιταλικό μοντέλο. Υπενθυμίζεται ότι το ιταλικό μοντέλο, στο οποίο είχε βασιστεί και η πρόταση του ΣΕΒ προς την κυβέρνηση, θα εξασφαλίσει σταθερή και ανταγωνιστική τιμή ρεύματος για ένα ποσοστό της κατανάλωσης των επιχειρήσεων για μία 3ετία, μέσω «ενεργειακού δανείου» πράσινου ρεύματος.

Οι εταιρείες θα ξεπληρώσουν το «δάνειο» σε ορίζοντα 20ετίας, δρομολογώντας διπλάσιο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, από τους σταθμούς που εξασφάλισαν το φθηνό «πράσινο» ρεύμα με το οποίο αυτές τροφοδοτούνταν την πρώτη 3ετία. Η ελληνική εκδοχή θα είναι προσαρμοσμένη στα εγχώρια ενεργειακά δεδομένα, καθώς στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα ήδη βρίσκεται υπό ανάπτυξη ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ.

Ελάχιστες παρεκκλίσεις

Για την εφαρμογή του σχήματος, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με την Κομισιόν για να αποσπάσει την έγκρισή της, καθώς έτσι κι αλλιώς οι Βρυξέλλες έχουν ήδη κάνει «κρούση» στην Αθήνα για τα προωθούμενα μέτρα, κινητοποιούμενες από τα δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο ήδη από το καλοκαίρι. Μάλιστα, ήδη έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Καθώς το ιταλικό μοντέλο έχει αποσπάσει το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες, για να συμβεί το ίδιο και με το ελληνικό σχήμα, η λογική του ΥΠΕΝ είναι να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες (και πλήρως τεκμηριωμένες) παρεκκλίσεις από τα μέτρα στήριξης στη γειτονική χώρα.

Αυτό σημαίνει κατ΄ αρχάς ότι, όπως και στην Ιταλία, η επιδότηση θα καλύπτει το 25% της κατανάλωσης των δικαιούχων. Αντίθετα, η πρόταση του ΣΕΒ («Energy Industrial Reset») προέβλεπε την κάλυψη του 100% της ζήτησης.

Μηχανισμός αντιστάθμισης

Έτερος υποψήφιος πυλώνας του σχήματος είναι ο μηχανισμός αντιστάθμισης των εκπομπών CO2. Με τη συγκεκριμένη ενίσχυση (αντιστάθμιση ρύπων) καλύπτονται οι ευρωπαϊκές ενεργοβόρες επιχειρήσεις που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο «διαρροής άνθρακα», λόγω του κόστους των δικαιωμάτων ρύπων το οποίο μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (κόστος έμμεσων εκπομπών).

Για την αντιστάθμιση επιστρατεύονται έσοδα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων CO2, με το σχετικό ποσοστό αυτή τη στιγμή να κινείται στο 12%. Επομένως, υπάρχει η δυνατότητα το ποσοστό αυτό να αυξηθεί, με δεδομένο ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί τοποθετούν το πλαφόν στο 25%. Μία αύξηση που, όπως είναι φυσικό, θα «μεταφραστεί» σε ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, για τις συγκεκριμένες βιομηχανίες.

Παράλληλα, θα υπάρξει ένα τρίτο εργαλείο ελάφρυνσης, πιο περιορισμένης εμβέλειας. Τα έσοδα από τα δικαιώματα CO2 θα αποτελέσουν την αποκλειστική πηγή εσόδων για το συνολικό σχήμα στήριξης, με δεδομένο ότι στον κρατικό προϋπολογισμό δεν προβλέπεται δημοσιονομική «ένεση» για αυτό τον σκοπό. Τα στελέχη του ΥΠΕΝ επισημαίνουν πως αν και το ποσό δεν έχει «κλειδώσει» είναι βέβαιο πως θα κινείται αισθητά κάτω από τα 300 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η «περίμετρος» των μέτρων

Όσον αφορά την περίμετρο εφαρμογής του σχήματος, οι κύκλοι του υπουργείου επισημαίνουν πως αυτή θα είναι σχετικά συγκρατημένη. Ο πρώτος λόγος είναι πως όσο μεγαλώνει η «δεξαμενή» των δικαιούχων, τόσο θα πρέπει να αυξηθεί και ο προϋπολογισμός του μέτρου.

Από την άλλη πλευρά, αν διατηρηθεί το budget σταθερό και ενισχυθούν οι ωφελούμενοι, τότε υπάρχει ο κίνδυνος το όφελος ανά βιομηχανία να καταλήξει να είναι πολύ περιορισμένο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου, ένας ακόμη λόγος είναι πως πρέπει να πειστεί η Κομισιόν πως το σχήμα αφορά πραγματικά ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Επομένως, αν μπει για παράδειγμα ως κριτήριο ένταξης απλώς η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού να ξεπερνά τη 1 Γιγαβατώρα, η αίσθηση που θα δοθεί στις Βρυξέλλες είναι πως η κυβέρνηση προσπαθεί να εντάξει τη μισή χώρα στο σχήμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική πλευρά έχει «ανοικτές» διαπραγματεύσεις με την DG Comp (ή πρόκειται να ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον) για άλλα 15 περίπου σχήματα στήριξης (όπως π.χ. για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, το CCS, ή το βιομεθάνιο). Επομένως, δεν θα ήταν προς το συμφέρον της Αθήνας να τραβήξει στα άκρα την κόντρα με την Κομισιόν για τα μέτρα ελάφρυνσης της βιομηχανίας, ακόμη κι αν κατάφερνε να τα «περάσει».