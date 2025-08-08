Bloomberg: ΗΠΑ και Ρωσία σχεδιάζουν εκεχειρία που «κλειδώνει» την κατοχή ουκρανικών εδαφών

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να εξασφαλίσουν την αποδοχή της συμφωνίας από την Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους της, κάτι το οποίο είναι αρκετά αβέβαιο ότι θα συμβεί.

H Ουάσιγκτον και η Μόσχα στοχεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα «κλείδωνε» τη ρωσική κατοχή σε εδάφη που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται προς μια συμφωνία σχετικά με τα εδάφη ενόψει της συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.

Όπως αναφέρουν οι πηγές, οι ΗΠΑ προσπαθούν να εξασφαλίσουν την αποδοχή της συμφωνίας από την Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους της, κάτι το οποίο είναι αρκετά αβέβαιο ότι θα συμβεί.

Το δημοσίευμα αναφέρει, ότι ο Πούτιν απαιτεί η Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι δυνάμεις του προσάρτησαν παράνομα το 2014. Κάτι τέτοιο, θα απαιτούσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποσύρει τα στρατεύματα από τμήματα των περιοχών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Κίεβο, «χαρίζοντας» στη Ρωσία μια νίκη που ο στρατός της δεν μπόρεσε να επιτύχει από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Αυτό θα αποτελούσε σημαντική νίκη για τον Πούτιν, ο οποίος εδώ και καιρό επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τους όρους τερματισμού του πολέμου, παραγκωνίζοντας την Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους της. Ο Ζελένσκι κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με μια μη διαπραγματεύσιμη προσφορά ώστε να αποδεχτεί την απώλεια ουκρανικού εδάφους, ενώ παράλληλα η Ευρώπη φοβάται ότι θα μείνει απλός παρατηρητής στην κατάπαυση του πυρός, καθώς ο Πούτιν ανασυγκροτεί τις δυνάμεις του.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που εξετάζουν οι αξιωματούχοι, η Ρωσία θα σταματήσει τις επιθέσεις στις περιοχές Χερσόν και Ζαπορίζια της Ουκρανίας κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης, ανέφεραν οι πηγές προειδοποιώντας ότι οι όροι και τα σχέδια της συμφωνίας είναι ακόμη σε εξέλιξη και ενδέχεται να αλλάξουν. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει οποιοδήποτε έδαφος που κατέχει επί του παρόντος.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό όπως και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ενώ η Ουκρανία αρνήθηκε να σχολιάσει.